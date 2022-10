Nächster Eintracht-Sieg Braunschweigs Höhenflug hält auch in Magdeburg an Stand: 15.10.2022 15:36 Uhr

Eintracht Braunschweig hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Beim 1. FC Magdeburg holten die Niedersachsen am 12. Spieltag den nächsten Sieg.

Der 2:0 (1:0) im Aufsteigerduell war bereits das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage (vier Siege, zwei Remis) für die Mannschaft von Trainer Michael Schiele. Ein Eigentor des Magdeburgers Amara Condé (51.) sowie ein Tor von Bryan Henning in der Schlussminute entschieden die Partie. Braunschweig klettterte durch den ersten Auswärtssieg der Saison auf den zehnten Tabellenrang - die beste Platzierung in diesem Spieljahr. Magdeburg fiel einen Platz zurück und ist nun 17.

Vor der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie ohne große Höhepunkte. Bei Braunschweig musste Innenverteidiger Brian Behrendt bereits nach sechs Minuten wegen Oberschenkelproblemen hinaus, für ihn kam Danilo Wiebe.

Torwartwechsel bei Magdeburg

Magdeburgs Trainer Christian Titz hatte seine Mannschaft gegenüber der 0:1-Niederlage in Sandhausen gleich auf fünf Positionen geändert. Unter anderem musste er einen Torwartwechsel vornehmen: Für den erkrankten Dominik Reimann kam Tim Boss zwischen die Pfosten.

Die beste Chance im ersten Durchgang ging auf das Konto der Gäste aus Niedersachsen. Nach einer Ecke köpfte Innenverteidiger Filip Benkovic den Ball an die Oberkante der Latte (31.).

Pherai mit starkem Konter

Im zweiten Durchgang sollte es dann gerade einmal sechs Minuten dauern, bis es im Tor von Timo Boss einschlug. Immanuel Pherai hatte einen Konter eingeleitet, unter anderem mit einem Beinschuss gegen Andreas Müller.

Der Youngster zog mit Tempo in die gegnerische Hälfte, spielte mit Fabio Kaufmann Doppelpass, doch bevor der Niederländer Pherai erneut an den Ball kam, bugsierte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Amara Condé die Kugel ins eigene Tor - unglücklich für den FCM.

Magdeburg hatte durchaus Chancen, zum Ausgleich zu kommen, so durch Baris Atik in der 70. Minute, als er freistehend an Keeper Jasmin Fejzic scheiterte. Ebenso kurz vor Schluss, als Cristiano Piccini knapp das Tor verfehlte. Für die Entscheidung sorgte Bryan Henning in der Schlussminute.

Braunschweig zu Hause gegen Paderborn, Magdeburg in Hamburg

Die Braunschweiger machten damit beste Werbung für das anstehende Prestigeduell im Pokal gegen Nachbar VfL Wolfsburg am Dienstag (20.45 Uhr). Am 13. Spieltag der 2. Liga empfängt die Eintracht den SC Paderborn (Samstag, 22.10.2022 um 13 Uhr). Einen Tag später muss Magdeburg in Hamburg bestehen (13.30 Uhr).