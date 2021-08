Wolfsburger Pokal-Protest kann für Terminnot sorgen

Prominente Falschwechsel hat es in der Geschichte des deutschen Fußball schon einige gegeben. Hennes Weisweiler, Horst Heese, Christoph Daum, Otto Rehhagel, Giovanni Trapattoni, Winfried Schäfer oder Klaus Augenthaler - sie alle stolperten über die Zahl an erlaubten Amateurspielern, ausländischen Profis oder Nicht-Europäern. Mark van Bommel und seine Assistenten beim VfL Wolfsburg verloren in der 1. Pokalrunde bei Preußen Münster komplett den Überblick und brachten sechs statt der erlaubten fünf frischen Kräfte.

Nachdem die Wölfe eigentlich nach Verlängerung weitergekommen waren, legte Münster Protest ein, dem vom DFB mit reichlich Verzögerung stattgegeben wurde: Der VfL flog aus dem Wettbewerb, die Preußen freuten sich über die überraschende zweite Chance am 26./27 Oktober und die unverhoffte Prämie von 257.000 Euro. Doch dagegen wehrten sich wiederum die Wölfe mit einer Berufung gegen das Urteil.

Wiederholungsspiel denkbar

Je nachdem, zu welchem letztinstanzlichen Spruch sich der DFB nun bei der Berufungsverhandlung am Donnerstag (26.08.21) um 13.30 Uhr in Frankfurt entschließt, kann es Probleme geben.

Denn denkbar ist durchaus auch, dass sich Achim Späth, der Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts, am Donnerstag einer klaren Entscheidung verweigert und stattdessern eine Neuansetzung der Partie anordnet - womit auch immer diese zu begründen wäre.

Ohne eine Entscheidung aber wäre die Auslosung am 29. August nicht durchzuführen: Münster würde in den Amateur-Topf mit automatischem Heimrecht wandern, die Kugel mit dem Wolfsburger Wappen hingegen in den Profitopf. Einen Kugel mit beiden Teams drin kann es also nicht geben.