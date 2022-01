Der italienische Nationalspieler erzielte am Mittwochabend (19.01.2022) in Sinsheim zwei Tore und legte so den Grundstein für den Einzug des SC Freiburg ins Viertelfinale. Für den Bundesliga-Vierten aus Hoffenheim ist die DFB-Pokal-Saison beendet.

Schlotterbeck zurück, Grifo bringt Freiburg in Führung

Freiburgs Trainer Christian Streich nahm insgesamt fünf Änderungen im Vergleich zur 1:5-Niederlage in Dortmund vor, unter anderem kehrten die zuletzt fehlenden Leistungsträger Mark Flekken und Nico Schlotterbeck zurück in die Startelf.