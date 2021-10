Bereits nach fünf Minuten sorgte Stefan Lex am Dienstag (26.10.2021) für das Tor des Abends vor 15.000 begeisterten Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße in München. Bei Zweitligist Schalke saß Top-Torjäger Simon Terodde eine Stunde lang auf der Bank.

"Meine Mannschaft hat einen fantastischen Fight geliefert, angetrieben von diesem tollen Publikum. Es war ein verdienter Sieg" , resümierte 1860-Trainer Michael Köllner zu Recht.