Nürnberg gleicht aus und verpasst die Entscheidung

Nürnberg kam nach dem Schock um Krauß aber zum Ausgleich: Taylan Duman vollendete eine Flanke von Tim Handwerker per Direktabnahme (59.).

Eine Entscheidung vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang beiden Teams nicht mehr, Nürnberg war zumindest zweimal nah dran: Nikola Dovedan köpfte in der 78. Minute knapp übers Tor, Lino Tempelmann scheiterte aus neun Metern an Hamburgs Torwart Daniel Heuer Fernandes (90.).

Auch in der Verlängerung blieb Heuer Fernandes Sieger gegen Tempelmann (99.) und Johannes Geis (100.) - Elfmeterschießen.

HSV siegt im Krimi vom Punkt

Die HSV-Spieler zeigten sich im Elfmeterschießen nervenstark, vier Schützen mussten antreten und alle trafen. Beim FCN saßen die beiden ersten Elfmeter, dann schoss Lino Tempelmann über das Tor, Asger Sörensen scheiterte an Heuer Fernandes.

Auslosung am Sonntag in der Sportschau

Das Achtelfinale im DFB-Pokal wird am Sonntag (18.30 Uhr) in der Sportschau ausgelost, die Spiele finden am 18. und 19. Januar 2022 statt. Der 1. FC Nürnberg spielt am Freitag um 18:30 Uhr in der 2. Bundesliga beim SV Darmstadt 98. Der HSV empfängt am Samstag (20:30 Uhr) Holstein Kiel.