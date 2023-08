Nächste Pokal-Sensation Underdog FC Homburg düpiert Darmstadt Stand: 14.08.2023 20:08 Uhr

Das Saarland feiert die nächste Pokal-Sensation: Regionalligist FC Homburg 08 hat die Darmstädter Lilien geschlagen und steht in der zweiten Runde des DFB-Vereinspokals. Der Viertligist gewann gegen den Bundesligisten mit 3:0 (1:0) und ist als einziger Amateurverein noch im Wettbewerb. Spieler des Spiels: FCH-Keeper Tom Kretzschmar.

Markus Mendler ließ die Gastgeber früh jubeln (10.). Nach der Pause erhöhte Michael Heilig (49.), Phil Harres machte für Homburg den Deckel drauf (81.). Zusätzlich parierte in der Schlussphase der überragende Tom Kretzschmar einen von ihm verursachten Foulelfmeter. Es war das erstmalige Weiterkommen der Saarländer seit dem Viertelfinaleinzug 1995/1996.

"Wir hatten die Hoffnung, dass Darmstadt uns ein bisschen unterschätzt. Am Ende war es verdient. Wir sind überglücklich, heute können wir den Abend genießen" , sagte Mendler am Sky-Mikrofon.

Homburg von Beginn an sehr geschickt

Homburgs Coach Danny Schwarz hatte seine Mannschaft gut instruiert, die die Partie geschickt anging. Aus einer erwartbar defensiv ausgerichteten 5-4-1-Formation heraus spekulierten die Saarländer auf Konter und hielten die Gäste gleichzeitig gut vom eigenen Strafraum fern. Philipp Hoffmann stach dabei heraus - nicht nur einmal, sondern mehrfach.

Zuerst suchte der Rechtsaußen mit einer Hereingabe David Hummel, traf den Sturmpartner aber am Rücken (7.). Doch drei Minuten später dann eine ähnliche Szene: Hoffmann flankte von rechts unbegleitet von der Grundlinie in die Mitte. Am zweiten Pfosten lauerte Mendler und schob den zur Bogenlampe abgefälschten Ball aus kurzer Distanz kontrolliert mit dem Innenrist ein.

Lilien zu träge

Zwar hatten die "Lilien" mehr Spielanteile, aber die Kombinationen waren zu träge und fanden in der geschlossen arbeitenden Defensivabteilung der Saarländer kaum Lücken. Kurz vor der Pause brachte die Lieberknecht-Elf durch einen etwas zu hoch angesetzten Kopfball des Neuzugangs Hornby eine erste echte Chance zustande (36.).

Torsten Lieberknecht forderte in der Pause von seiner Mannschaft ein anderes Auftreten - und Homburgs Tormann Tom Kretzschmar bekam richtig was zu tun. Zuerst probierte es Filip Stojilković aus der Distanz, dann köpfte Christoph Klarer auf den Kasten der Hausherren - und zweimal entschärfte der Keeper klasse.

Und wieder sitzt die Torchance

Doch dann war es wieder Mendler, der Gefahr ins Spiel der Saarländer brachte. Eine Freistoßflanke des Torschützen von der rechten Außenbahn erwischte Heilig an der mittigen Fünferkante mit dem hohen rechten Bein. Schuhen hatte auf die linke Ecke spekuliert und war machtlos. Die Darmstädter Fans stellten sich jedoch die Frage, wo ihre Abwehr in dieser Situation war? Die Zuordnung stimmte nicht, das Stellungsspiel war nicht vorhanden.

Die Minuten wurden weniger und weniger für die Hessen. Doch Stojilković scheiterte erneut an Kretzschmar (54.), einen Konzentrationsfehler des wirklich guten Torhüters konnten die Gäste nicht ausnutzen. Dagegen vergab Klarer die nächste gute Torchance nach einer Ecke (71.).

Harres mit dem dritten Treffer aus dem Spiel

Darmstadt warf in der Schlussphase alles nach vorne - und wieder kam die kalte Dusche. Phil Harres lief gegen aufgerückte Gäste allein auf 98- Keeper Marcel Schuhen zu und verwandelte im Waldstadion stramm und unwiderstehlich zum 3:0. Das Zuspiel von Dominic Schmidt kam spät und ließ Abseits-Vermutungen aufkommen - aber ohne Videobeweis stand die Entscheidung der Unparteiischen um Hauptschiedsrichter Daniel Schlager schnell fest.

In der 87. Minute dann verursachte Kretzschmar einen Foulelfmeter - doch auch das brachte nichts für die Gäste ein. Denn Stojilković schoss zwar stramm, aber Kretzschmar brachte den Fuß an den Ball und beförderte ihn bis fast zur Mittellinie.