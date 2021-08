Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis siegte beim Regionalligisten durch einen Treffer von Robert Tesche (111.) erst in der Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:1). Zuvor hatten die Bochumer große Probleme mit dem Außenseiter, den Semir Saric in der regulären Spielzeit in Führung gebracht hatte (23.). Simon Zoller hatte vor 4.990 Zuschauern den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich besorgt (53.).

Rot für Pires

Wuppertals Kevin Rodrigues Pires sah kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte. "Wir sind gut gerüstet für das Pokalspiel, haben einen Erstliga-Kader und wollen das auch zeigen", hatte Reis vor dem Spiel gesagt - doch davon war zu Beginn wenig zu sehen.

Der Bundesligist fand keine Lösungen gegen die kompakte Fünferkette der Gastgeber, die frech nach vorne spielten. Die Wuppertaler, die ihr erstes DFB-Pokalspiel seit 13 Jahren bestritten, waren das klar bessere Team und nutzten ihre Überlegenheit: Erst scheiterte Marco Königs noch freistehend an Bochums Torwart Manuel Riemann (20.), doch zwei Minuten später traf Saric zum 1:0.

Bochum weiterhin ideenlos

Der Bundesligist wurde nach dem Rückstand aktiver, agierten aber weiterhin ideenlos. Neuzugang Elvis Rexhbecaj setzte seinen Schuss zu hoch an (31.), auch Takuma Asano verzog seinen Abschluss (38.). Mit einer verdienten Führung für den WSV ging es in die Pause.

Reis reagierte in der Halbzeit zweimal und brachte unter anderem Flügelstürmer Christopher Antwi-Adjei für den glücklosen Gerrit Holtmann - und dieser Wechsel sollte sich sofort bezahlt machen. Antwi-Adjei brach auf links durch und bediente Zoller, der nur noch zum Ausgleich einschieben musste (54.).

Wuppertal erreicht die Verlängerung

Und der VfL blieb in der Folge dran: Wieder war es Antwi-Adjei, der eine gute Chance einleitete, doch Asano traf freistehend aus wenigen Metern nur die Latte (60.). Die Kräfte bei den Gastgebern schwanden zunehmend, der Favorit aus Bochum übernahm die Spielkontrolle. Zoller verfehlte nach einem wilden Ausflug von WSV-Torwart Sebastian Patzler das leere Tor aus 35 Metern (70.).

Der WSV rettete sich in die Verlängerung, in der die Wuppertaler das Spiel offen halten konnten. Routinier Tesche traf dann aber zum umjubelten Sieg für den Favoriten (110.).