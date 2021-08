Brekalo in letzter Minute

Wolfsburg warf in der Folgezeit alles nach vorne und kam auch zu Abschlüssen. John Anthony Brooks köpfte drüber (76.), Schulze Niehues hielt gegen Philipp (83.), der kurz darauf noch ins Außennetz schoss (84.). Erst in der letzten Spielminute kam der VfL doch noch zum Ausgleich. Josip Brekalo verwertete eine Flanke von Kevin Mbabu per Volley zum 1:1 (90.) und beförderte die Partie so in die Verlängerung.

Glückliches Händchen von van Bommel

Die erste Chance in der Verlängerung hatte Wolfsburg durch einen Freistoß von Maximilian Arnold, der knapp über das Tor ging (94.). Gefährlicher wurde es auf der anderen Seite, als Deniz Bindemann frei vor VfL-Torhüter Koen Casteels auftauchte, das Duell mit dem stark reagierenden Wolfsburger Kapitän aber verlor (100.). Stattdessen bewies van Bommel ein goldenes Händchen mit der Einwechslung von Bornauw, der mit seinem ersten Ballkontakt nach einer Ecke per Kopf für Weghorst zum 2:1 auflegte (103.).

In der zweiten Hälfte kontrollierte Wolfsburg weitgehend das Geschehen. Münster kam dennoch mit einem Freistoß von Joshua Holtby ans Außennetz (116.) und einem Schuss von Simon Scherder neben das Tor (120.) zu zwei weiteren Chancen, bevor Ridle Baku in der Nachspielzeit das 3:1 erzielte.