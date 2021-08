Die Regensburger setzten sich im Erstrundenmatch am Sonntag (08.08.2021) mit 3:0 (2:0) beim Regionalligisten durch und feierten im dritten Pflichtspiel den dritten Sieg. Jan-Niklas Beste (27. Minute) und Andreas Albers (31.) trafen in Durchgang eins für den Jahn. Max Besuschkow sorgte in den zweiten 45 Minuten dann für die Entscheidung (67.).

Der Jahn nutzt jeden Fehler eiskalt aus

Der Favorit tat sich nur zu Spielbeginn ein bisschen schwerer gegen die diszipliniert verteidigenden Gastgeber. In der 27. Minute war es ein Geistesblitz von Beste, der sah, dass Torhüter Baboucarr Gaye zu weit vor seinem Kasten stand und mit viel Gefühl im Fuß die Führung erzielte. Die zeigte offenbar Wirkung, denn die Koblenzer wirkten jetzt kurzfristig unsortiert und bekamen direkt die Quittung: Der mal wieder starke Sarpreet Singh fand mit seiner Flanke von links den Kopf von Albers, der seinen Luft-Zweikampf gewann und per Kopf nur vier Minuten später das zweite Tor erzielte.

Nach der Pause agierten die Gastgeber mit dem Mut der Verzweiflung und kamen tatsächlich auch zu ein paar Halbchancen und zwangen den Jahn zu Fehlern. Doch eine potenzielle Aufholjagd wurde schließlich doch im Keim erstickt, als Besuschkow nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle war und den Abstand auf drei Tore erhöhte (67.).

Koblenz hätte ein Tor verdient gehabt

Koblenz steckte weiterhin nicht auf und arbeitete zumindest am Ehrentreffer, doch eine Viertelstunde vor Schluss zeigte sich gleich zweimal, dass es an diesem Tag einfach nicht gelingen wollte: Erst kratzten die Regensburger den Ball in letzter Sekunde von der Linie, dann vergab Nils Fischer aus kurzer Distanz. Es sollte einfach nicht sein - dennoch war das Regensburger Weiterkommen verdient. Der Jahn präsentierte sich extrem effektiv.

rt | Stand: 08.08.2021, 17:22