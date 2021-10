Keine zehn Minuten später war der Belgier schon wieder zur Stelle. Wieder flankte Brandt den Ball in den Strafraum, wo Hazard am zweiten Pfosten seinem Gegenspieler entwich und ins kurze Eck einschieben konnte (81.). Glück hatten die Dortmunder in der Situation, dass es in der zweiten Pokalrunde noch keinen Videobeweis gibt. Denn Hazard stand bei der Kopfballverlängerung von Bellingham im Abseits. So war es die Entscheidung in einem Spiel, das sich der BVB deutlich unproblematischer vorgestellt hatte.

sho | Stand: 26.10.2021, 21:48