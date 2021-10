Elfmeter-Drama

Nach diesen völlig wilden fünf Minuten beruhigte sich die Begegnung wieder etwas, war aber attraktiver als in der ersten Hälfte. Weil aber beide Teams nur noch durch Halbchancen und Distanzschüsse für Torgefahr sorgten, ging die Partie in die Verlängerung. Dort war es dann vor allem Augsburgs Joker Michael Gregoritsch, der das Tor von Esser gleich mehrfach in Gefahr brachte (96., 104., 113.). Sebastian Polter und Pantovic vergaben auf der anderen Seite noch eine wirklich gute Ausgangssituation relativ kläglich (107.) - die Kräfte schwanden sichtbar. Es ging ins Elfmeterschießen, für das der als Elfmeterkiller bekannte Manuel Riemann den eigentlich starken Esser kurz vor Abpfiff noch ersetzte.