DFB-Pokal-Achtelfinale Frankfurt wirft Darmstadt nach tollem Spiel aus dem Pokal Stand: 07.02.2023 22:47 Uhr

Spannend ist es auch gewesen, aber vor allem hochklassig: Eintracht Frankfurt zog durch einen 4:2 (2:2)-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.

Das Hessen-Derby zwischen dem Gewinner der Europa League und dem Tabellenführer der 2. Liga fesselte am Dienstag (07.02.2023) die Zuschauer im Stadion und den Bildschirmen. Überragende Spieler beim Sieger waren der zweimalige Torschütze Randal Kolo Muani und Mario Götze.

"Es war eine ärgerliche Niederlage, weil wir den Frankfurtern Tore geschenkt haben", sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht in der Sportschau, "die Mannschaft hat gesehen, was Fehler auf diesem Niveau bewirken".

Kolo Muani nimmt den "Lilien" Wind aus dem Segeln

Darmstadt begann forsch. "Hui, das war gefährlich", twitterte Eintracht Frankfurt, nachdem Mathias Honsak eine scharfe Hereingabe des zuletzt in der Liga gesperrten Marvin Mehlem kurz vor dem Tor nur knapp verpasste.

Aber der Achtelfinalist aus der Champions League sorgte dafür, dass die erste Phase des überlegenen Außenseiters nur sehr kurz dauerte. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite flankte Buta perfekt auf Randal Kolo Muani, der über Marcel Schuhen hinweg mit dem Kopf ins Darmstädter Tor traf (6.).

Borré und Götze vergeben gute Chancen

Kolo Muani bewies wenig später, dass auch er perfekt vorbereiten kann. Sein Rückpass auf Rafael Borré, der statt des verletzten Jesper Lindström spielte, kam präzise, doch der Kolumbianer vergab aus zehn Metern eine große Chance (11.).

Eine Möglichkeit ähnlicher Güte erhielt Mario Götze nach Vorlage von Philipp Max, mit dem er schon bei der PSV Eindhoven zusammenspielte. Schuhen wehrte den Schuss des Weltmeisters jedoch mit einer prächtigen Parade ab (23.).

"Klar, den muss ich machen", sagte Götze im Interview mit der Sportschau, der sich begeistert darüber zeigte, wie seine ersten Monate bei der Eintracht gelaufen sind.

Doppelschlag durch Honsak

Die Zuschauer im Riederwald sahen eine äußerst attraktive Partie mit hohem Tempo und präzisem Passspiel im Konter. In einer kurzen, aber sehr effizienten Phase schlug Darmstadt nach schnellen Angriffen zweimal zu. Beide Tore erzielte Mathias Honsak (29., 31.), der schon im vorangegangenen Ligaspiel zwei Treffer zum 4:0-Sieg beim SV Sandhausen beisteuerte.

Audio Darmstadt hält lange gegen Frankfurt mit Honsak - "Wir hatten heute nichts zu verlieren" Im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt hat Zweitligist Darmstadt ein überragendes Spiel gemacht und den Favoriten unter Bedrängnis gebracht. Trotzdem hat es am Ende nicht gereicht. mehr Audio Darmstadt bärenstark gegen Frankfurt Philipp Max - "Haben sie zum Toreschießen eingeladen" Philipp Max ist noch nicht lange im Frankfurter Kader und trotzdem läuft es für den Abwehrspieler richtig gut. Abgesehen von kleinen Fehlern in der Defensive, lobt Max die Leistung seines Teams. mehr

Die Fans der "Lilien" waren verzückt, die der Eintracht froh, dass erst eine gute halbe Stunde gespielt war. Noch vor der Pause durften sie dann auch noch jubeln, denn Borré machte seinen Fehlschuss wett, indem er einen brillanten Pass von Mario Götze aus acht Metern einschob (44.).

Kamada trifft ins Tor, Tietz den Pfosten

Die zweite Halbzeit begann etwas verhaltener, aber auf immer noch hohem Niveau. Die Eintracht dominierte und münzte das auch in den erneuten Führungstreffer um. Kolo Muani legte per Kopf für Daichi Kamada auf, der aus etwa 16 Metern das 3:2 erzielte.

Nun war das Spiel wieder auf Temperatur - und Darmstadt dem Ausgleich nah. Phillip Tietz schoss aus kurzer Distanz an den Pfosten (66.).

Der Zweitligist hielt bis zum Schluss gut mit, auch wenn die Eintracht einige Chancen hatte, den Fans das Zittern zu verkürzen. Die Entscheidung war erst gefallen, als Kolo Muani nach einem Konter in der 90. Minute das 4:2 erzielte.

Gegen wen die Frankfurter im Viertelfinale spielen werden, wird am 19. Februar ausgelost.

Frankfurt jetzt in Köln

Für die Eintracht geht es in der Bundesliga am Sonntag (12.02.2023) mit einem Spiel beim 1. FC Köln weiter. Darmstadt spielt in der 2. Liga am selben Tag gegen Eintracht Braunschweig.