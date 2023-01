DFB-Pokal Viertelfinale wird erst am 19. Februar ausgelost Stand: 31.01.2023 17:00 Uhr

Die Spiele im Achtelfinale des DFB-Pokals laufen bis zum 8. Februar. Auf die Auslosung der nächsten Runde müssen die Fans warten.

Die Lose werden am 19. Februar (17.10 Uhr/ZDF) gezogen. Damit findet die Auslosung erst elf Tage nach dem letzten Achtelfinalspiel statt.

Gelost wird aus nur einem Topf, zudem ist kein Amateurverein dabei, dem ein automatisches Heimrecht zustehen würde.

Die Sieger der Achtelfinalspiele sind für das Viertelfinale qualifiziert:

SC Paderborn - VfB Stuttgart

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg

RB Leipzig - TSG Hoffenheim

1. FSV Mainz 05 - Bayern München

SV Sandhausen - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

VfL Bochum - Borussia Dortmund

Finale in Berlin im Juni

Nach der Auslosung brauchen die Teams noch zwei Siege bis zum Endspiel in Berlin. Das Viertelfinale findet Anfang April statt.

Viertelfinale: 4./5. April 2023

Halbfinale: 2./3. Mai 2023

Finale in Berlin: 3. Juni 2023

DFB-Pokal: Mehr Geld als je zuvor

Im DFB-Pokal werden nach Angaben des DFB in der Saison so hohe Prämien wie noch nie an die Klubs verteilt. Folgende Beträge gibt es laut DFB vorbehaltlich unerwarteter Änderungen je Runde zu erspielen:

Prämien DFB-Pokal Runde Prämie pro Klub 1. Hauptrunde 209.247 2. Hauptrunde 418.494 Achtelfinale 836.988 Viertelfinale 1.673.975 Halbfinale 3.347.950 Verlierer Finale 2.880.000 Sieger Finale 4.320.000