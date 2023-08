Zeiten, Livespiele, Stolpersteine DFB-Pokal - alles Wichtige zur 1. Runde Stand: 04.08.2023 10:29 Uhr

Fußball satt liefern die 1. Runde im DFB-Pokal und die Sportschau. Wo gibt es wann was zu sehen und zu hören? Wer sind die großen Außenseiter? Ein Überblick.

Wann geht’s los?

Die DFB-Pokal startet am Freitag (11.08.2023) mit vier Partien in die 1. Runde der Saison 2023/24. Als erster Bundesligist greift Borussia Mönchengladbach ein. Das Abendspiel verspricht gleich ein Kracher zu werden: Eintracht Braunschweig empfängt den FC Schalke 04 zum Zweitliga- und vor allem Traditionsduell (ab 20.45 im Livecenter von sportschau.de).

Wann sind die Spiele?

30 der 32 Partien finden an vier Spieltagen statt. Ab 11. August wird am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag gespielt. Insgesamt gibt es von Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, 20.45 Uhr zehn Anstoßzeiten. Fußball satt also.

Warum spielen Bayern und Leipzig nicht?

Bayern München und Titelverteidiger RB Leipzig spielen am Samstag (12.08.2023, 20.45 Uhr) den Supercup aus. Deshalb gibt es an diesem Abend auch keine Pokalspiele. Die beiden Mitfavoriten tragen ihre Erstrundenspiele dann am 26.9. (Bayern München bei Preußen Münster) und 27.9. (RB Leipzig bei Wehen Wiesbaden) aus.

Wie ist die Sportschau dabei?

Die Sportschau hat das Rundum-Sorglos-Paket für alle Fußball-Fans:

Alle Partien gibt es im Live-Ticker und im Audio-Livestream bei sportschau.de. Wenn mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden, läuft zusätzlich eine Konferenz.

In der ARD liefert die Sportschau Zusammenfassungen der Begegnungen am Samstagabend (ab 18 Uhr) und Sonntagabend (ab 19 Uhr) sowie im Rahmen der Live-Übertragung am Montagabend (ab 20.15 Uhr, siehe unten)

Außerdem gibt es Highlight-Zusammenfassungen aller Spiele zeitnah bei sportschau.de und ausgewählt auf dem YouTube-Kanal der Sportschau.

Welche Spiele gibt es live und frei empfangbar?

ARD und ZDF bieten in der 1. Runde gleich jeweils zwei Live-Spiele im Fernsehen und als Stream an:

Die Sportschau überträgt das Montagsspiel des VfL Osnabrück gegen den 1. FC Köln (20.45 Uhr) sowie Preußen Münsters Duell mit den Bayern (26.9., siehe oben). Das ZDF zeigt die Partien Braunschweig – Schalke (Freitag, 20.45 Uhr) und Wehen Wiesbaden – Leipzig (27.9.)

Wer sind die größten Außenseiter?

Sechs aktuelle Fünftligisten haben über die Landespokale den Sprung in die Hauptrunde des DFB-Pokals geschafft:



TuS Bersenbrück (Oberliga Niedersachsen)

FC Obereuland (Bremen-Liga),

TSV Schott Mainz (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar),

Rostocker FC (Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern),

Makkabi Berlin (NOFV-Oberliga Nord)

SV Oberachern (5. Liga, Oberliga Baden-Württemberg)

Der Rostocker FC und Makkabi Berlin sind zum ersten Mal überhaupt im DFB-Pokal dabei.

Wo liegt das größte Überraschungspotenzial?

In der ersten Runde heißt es im DFB-Pokal in den vielen Spielen "Klein gegen Groß". Aber immer wieder stolpern auch einige der Großen.

Vielleicht setzt bei Makkabi Berlin die Euphorie gegen den VfL Wolfsburg Energie frei? Oder bekommt Borussia Dortmund beim TSV Schott Mainz einen schweren Dämpfer (Samstag, 15.30 Uhr)? 15 Jahre ist es her, dass 2008 alle Bundesligisten die erste Runde überstanden haben. Eines dieser Pokalgesetze.

Auch wenn der Liga-Unterschied nicht groß ist: Hitzig und kniffelig dürfte es zum Beispiel für den Hamburger SV bei Rot-Weiss Essen werden (Sonntag, 13 Uhr) oder für den VfL Bochum bei Drittligist Arminia Bielefeld (Samstag, 18 Uhr).

Wie sieht es mit dem Videobeweis aus?

Wie schon in der Vorsaison wird der VAR erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz kommen. Logistik und Kapazität machen es in den ersten beiden Runden unmöglich, alle Partien mit entsprechender Technik und Personal auszustatten.

Wie geht es weiter?

Nachdem die letzten zwei Partien Ende September durch sind, wird die 2. Runde am 31. Oktober und 1. November gespielt. Auch das Achtelfinale steigt noch im Jahr 2023, und zwar am 5. Und 6. Dezember.