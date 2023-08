RB Leipzig gegen Bayern München Alles Wichtige zum DFL-Supercup Stand: 06.08.2023 17:15 Uhr

Der FC Bayern München empfängt RB Leipzig im Spiel um den DFL-Supercup. Hier gibt es alles Wichtige rund um den Wettbewerb.

Wer spielt im DFL-Supercup?

Im Supercup trifft der aktuelle deutsche Meister auf den aktuellen DFB-Pokalsieger. 2023 sind dies der FC Bayern München und RB Leipzig. Gewinnt eine Mannschaft das Double, so tritt sie im Supercup gegen den Vizemeister an. Das war bislang siebenmal der Fall, zuletzt 2020, als der FC Bayern auf Vizemeister Borussia Dortmund traf.

Wann und wo findet der Supercup 2023 statt?

Der Supercup bildet in der Regel den Saisonauftakt. 2023 findet er parallel zur 1. DFB-Pokalrunde am 12. August statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Normalerweise hat der DFB-Pokalsieger Heimrecht. Doch laut eines DFL-Beschlusses wechselt das Heimrecht bei identischen Partien zum Vorjahr automatisch. Da Leipzig und die Bayern schon 2022 in Leipzig aufeinandergetroffen waren, findet der Supercup 2023 also in der Münchner Arena statt.

Gibt es besondere Regeln für den Supercup?

Ja, bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten kommt es gleich zu einem Elfmeterschießen. Gelbe Karten werden nicht registriert und haben damit keine Folgen für den Liga-Spielbetrieb. Gelb-Rote Karten führen zu einer Sperre beim Supercup des Folgejahres.

Seit wann gibt es den Supercup?

Den Supercup gab es erstmals zwischen 1987 und 1996, damals noch unter der Bezeichnung DFB-Supercup. Nach 14 Jahren Pause wurde der Supercup im Jahr 2010 wieder eingeführt, seitdem organisiert von der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Wer hat den Supercup bislang gewonnen?

Sieben Vereine haben bislang im Supercup triumphiert. Rekord-Titelträger ist der FC Bayern.

Alle Supercup-Sieger

Zehn Siege: ​​FC Bayern München ​(1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022)

Sechs Siege: ​ Borussia Dortmund​ (1989, 1995, 1996, 2013, 2014, 2019)

Drei Siege: SV Werder Bremen​ (1988, 1993, 1994)

Ein Sieg: 1. FC Kaiserslautern ​(1991), VfB Stuttgart​​ (1992), ​FC Schalke 04​​ (2011), VfL Wolfsburg (​​2015)

Gibt es Auswirkungen auf andere Wettbewerbe?

Da parallel die 1. DFB-Pokalrunde stattfindet, werden die Erstrundenauftritte von Leipzig und den Bayern verschoben. Bayern München tritt am 26. September um 20.45 Uhr bei Preußen Münster an, einen Tag später gastiert RB Leipzig zur gleichen Zeit beim SV Wehen Wiesbaden.

Wie überträgt die Sportschau den Supercup?

Die Sportschau überträgt den Supercup live und in voller Länge in der Radioreportage. Außerdem gibt es die Partie zwischen RB Leipzig und Bayern München natürlich im Live-Ticker. Im Free-TV ist das Spiel bei Sat.1 zu sehen, auch der Bezahlsender Sky zeigt den Supercup.