Verletzung bei der EURO im Sommer

Die aktuelle Saison hatte schwierig für Embolo begonnen. Von der EM kehrte er mit einer Sehnenverletzung zurück, verpasste weite Teile der Vorbereitung. Erst am 6. Spieltag beim Sieg gegen Borussia Dortmund stand er zum ersten Mal in der Startelf, seither in jeder Partie. Abgesehen von seiner Gala gegen Wolfsburg wusste er nie so wirklich zu überzeugen - was zugegebenermaßen auch schwierig war in einer in ihrer Gesamtheit nicht überzeugenden Gladbacher Mannschaft, die noch immer auf der Suche nach sich selbst zu sein scheint.

Wie dieses Selbst in der besten aller Welten aussehen könnte, zeigten Embolo und Co. gegen den FC Bayern. Das ließ natürlich auch Trainer Hütter strahlen. "Ich kann mich nicht erinnern, so etwas Gutes von einer eigenen Mannschaft schon einmal gesehen zu haben. Wie wir die Tore rausgespielt haben, das war absolute Weltklasse."

Maßstab für die kommenden Wochen