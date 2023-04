Mailänder Derby perfekt Remis gegen Benfica genügt Inter zum Halbfinal-Einzug Stand: 19.04.2023 22:57 Uhr

Inter Mailand hat nach dem Hinspiel-Sieg gegen Benfica Lissabon durch ein torreiches Remis im Rückspiel das Halbfinale der Champions League erreicht. Der Gegner wird dann die AC Mailand sein.

Nicolo Barrella (14. Spielminute) brachte Inter beim 3:3 (1:1) am Mittwochabend (19.04.2023) früh in Führung, Fredrik Aursnes (38.) glich für Lissabon aus. Lautaro Martinez (65.) und Joaquin Correa (78.) schossen die Italiener in der zweiten Halbzeit erneut in Front, Antonio Silva (85.) und Petar Musa (90.+5) sorgten für den späten Ausgleich.

Nachdem Inter bereits das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden hatten, zog man insgesamt souverän ins Halbfinale ein. Benfica Lissabon mit Trainer Roger Schmidt muss sich nach dem Aus in der Königsklasse hingegen auf den portugiesischen Meisterschaftskampf konzentrieren.

Lissabon offensiv, aber früh in Rückstand

Lissabon musste die Partie angesichts der Hinspielniederlage offensiv angehen - und tat das auch. Die Portugiesen sammelten früh viel Ballbesitz und pressten gegen zunächst tief stehende Mailänder hoch.

Mit der ersten Offensivaktion gingen allerdings die Gastgeber in Führung. Martinez setzte Barella im Strafraum in Szene, der sich den Ball zurechtlegte und mit einem satten Linksschuss in den linken oberen Torwinkel traf.

Eine schnelle Reaktion der Gäste blieb zunächst aus, ehe ein wenig aus dem Nichts Aursnes den Ausgleich erzielte. Rafa Silva hatte von rechts geflankt, der Norweger stieg am Elfmeterpunkt hoch und köpfte platziert ein - und sorgte so für Hoffnung auf Seiten der Lissaboner.

Martinez bringt Inter erneut in Führung

Dennoch gelang es den Gästen in der Folge nicht, Inter entscheidend unter Druck zu setzen und sich Torchancen herauszuspielen. Stattdessen schlug in Inter erneut zu: Nach einem Angriff über die linke Seite drang Federico Dimarco in den Strafraum ein und gab scharf in den Fünfmeterraum. Martinez war zur Stelle und schob zum Führungstor ein.

Wenig später erhöhte Correa auf 3:1 und machte damit auch die letzten Hoffnungen der Portugiesen auf das Halbfinale zunichte - auch wenn den Gästen, die eine gute Moral bewiesen, noch zwei späte Treffer zum 3:3-Ausgleich gelangen.

Mailänder Derby im Halbfinale

Inter trifft im Halbfinale am 9. und 16. Mai 2023 auf die AC Mailand. Im zweiten Halbfinale trifft Real Madrid auf Manchester City, das sich gegen den FC Bayern durchsetzte. Das Champions-League-Finale steigt am 10. Juni 2023 im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion.