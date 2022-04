Nun bleibt dem Team von Nagelsmann, dessen erste Saison erhebliche Kratzer abbekommen hat, nur noch die sehr wahrscheinliche zehnte Meisterschaft in Serie als Trostpflaster.

Villarreal nun gegen Liverpool oder Benfica

Die Münchner scheiterten damit im wichtigsten europäischen Wettbewerb zum 12. Mal im Viertelfinale. Auch in der vergangenen Saison war in der Runde der letzten Acht Endstation (gegen Paris).

Europa-League-Sieger Villarreal darf dagegen weiter vom Henkelpott träumen. In der Vorschlussrunde (26./27. April und 3./4. Mai) warten nun der FC Liverpool oder Benfica Lissabon.

Bayern hat Mühe gegen Villarreals Defensive

Eine scharfe Hereingabe von Leroy Sane (11.), die Geronimo Rulli mit dem Fuß abwehrte - mehr war nicht in der Anfangsphase. Auch in der Folge taten sich die Gastgeber gegen die mit Akribie verteidigten Gäste aus Villarreal schwer. Nur bei einem Kopfball von Jamal Musiala nach einer Flanke von Leon Goretzka war da sowas wie Torgefahr. Ansonsten fehlten Wucht und Ideen.

Villarreal konnte nur selten für Entlastung sorgen, hatte dabei aber die beste Möglichkeit der ersten Hälfte. Doch Arnaut Danjuma (42.) verzog freistehend Die Bayern mussten sich beim Gang in die Kabine Pfiffe gefallen lassen.

Nach dem Wechsel erhöhten die Bayern Intensität und Druck. Erst vergab Dayot Upamecano (50.), dann hatte Lewandowski seinen Auftritt. Einen Pass von Villarreals Spielmacher Dani Parejo fing Kingsley Coman mit einer Grätsche ab, und dann ging es schnell. Über Thomas Müller kam der Ball zu Lewandowski, der hatte zwei Gegenspieler vor sich und fand doch eine Lücke. Schuss, Innenpfosten, 1:0.

Für Lewandowski war es im zehnten Champions-League-Spiel dieser Saison Treffer Nummer 13 – es ist eine beeindruckende Quote.

Chukwueze schockt die Bayern

Fortan spielten die Bayern wie der Favorit, der sie auf dem Papier auch waren. Was fehlte, war der zweite Treffer. Es lief die 71. Minute, als Leroy Sané flankte und Müller acht Meter vor dem Tor frei vor Torhüter Rulli auftauchte. Dann köpfte Müller, nur köpfte er neben das Tor.

Besser machte es der FC Villarreal. In der 88. Minute verloren die Bayern im Aufbauspiel den Ball. Dann ging es ganz schnell - zu schnell für Münchens Defensive. Gerard Moreno spielte den Ball quer durch den Strafraum zu Chukwueze, zu diesem Zeitpunkt keine vier Minuten auf dem Platz. Chukwueze traf den Ball nicht voll, Manuel Neuer im Tor hatte trotzdem keine Chance.

FC Bayern am Ostersonntag in Bielefeld

In der Bundesliga geht es für den Tabellenführer aus München am Ostersonntag (15.30 Uhr) mit dem Gastspiel bei Arminia Bielefeld weiter. Villarreal spielt bereits am Samstagabend in Getafe.

Quelle: tbe/dpa/sid