Aus in der Champions League Bayern gegen Manchester City weit weg vom Wunder Stand: 19.04.2023 22:58 Uhr

Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City ausgeschieden, die Bayern blieben auch im Rückspiel erfolglos.

Für die Bayern endete durch das 1:1 (0:0) in München die Saison in der Champions League. Nach dem 0:3 im Hinspiel wäre ein kleines Wunder nötig gewesen - doch dem waren die Bayern zu keiner Zeit nah.

Bayern in der Krise - Fans mit Kritik an Klubführung

Der FC Bayern befindet sich auch nach dem Trainerwechsel zu Thomas Tuchel im Formtief. Zu dem Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg kommt nun das insgesamt klare Ausscheiden in der Champions League gegen Manchester City. Auch in der Bundesliga schwächelte die Bayern zuletzt mit einem Remis gegen die TSG Hoffenheim.

Während in der Südkurve zum Anpfiff eine große Choreographie gezeigt wurde, war auch ein Plakat mit Kritik an der Klubführung zu sehen. "Brazzo und Kahn - Helden von einst, Pfeifen von heute" stand dort an Sportvorstand Hasan "Brazzo" Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn gerichtet. Gegen Spielende stand auf einem Spruchband in der Südkurve: "Ziele dürfen verfehlt werden, Werte des Vereins nicht. Führungspolitik hinterfragen!"

Sané vergibt Großchance, Haaland scheitert vom Elfmeterpunkt

Die Bayern kamen zunächst gut ins Spiel und hatten die erste große Chance: Jamal Musiala spielte Leroy Sané frei, der den Ball an Torwart Ederson, aber auch rechts am Tor vorbei schoss (17.). Auf der Gegenseite war wenig später Manchesters Erling Haaland ähnlich frei durch. Bayerns Verteidiger Dayot Upamecano brachte ihn zu Fall und sah für eine Notbremse zunächst die Rote Karte, die kurz darauf jedoch annulliert wurde, als eine Abseitsposition von Haaland bestätigt wurde (19.).

In der 35. Minute standen erneut Upamecano und Haaland im Mittelpunkt. Upamecano berührte mit seinem abgewinkeltem Arm einen Schuss von Ilkay Gündogan im Strafraum. Haaland trat zum Elfmeter an, schoss den Ball aber über das Tor (35.). Es war Haalands erster vergebener Elfmeter für Manchester.

Erling Haaland bei seinem verschossenen Elfmeter in München

Upamecanos Ausrutscher gibt Haaland freie Bahn

Manchester - zuletzt mit zehn Pflichtspielsiegen in Folge - machte in der zweiten Hälfte alles klar: Als die Bayern durch Kingsley Coman gerade eine gute Chance vergeben hatten, ging City in Führung. John Stones spielte beim Gegenzug Kevin De Bruyne an, der wiederum Erling Haaland in Szene setzte. Upamecano rutschte im Zweikampf gegen Haaland weg, der den Freiraum vor Torwart Yann Sommer kühl zum Tor ausnutzte.

Erling Haaland bejubelt das 1:0 von Manchester City in München.

Das Tor bedeutete eine spürbare Vorentscheidung, das Spiel verlor an Tempo. Die Bayern kamen zumindest noch zum Ausgleich, als Joshua Kimmich einen Handelfmeter verwandelte (83.), nachdem Manchesters Manuel Akanji den Ball an die Hand bekommen hatte.

Bayerns Trainer Thomas Tuchel sah wegen wiederholten Reklamierens noch die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Clement Turpin aus Frankreich, Tuchels Co-Trainer Zslot Löw gar die Rote Karte.

Inter Mailand folgt Manchester City ins Halbfinale

Im anderen Viertelfinale vom Mittwoch setzte sich Inter Mailand gegen Benfica Lissabon durch. Zuvor hatten Real Madrid und AC Mailand bereits die nächste Runde erreicht. Das Halbfinale der Champions League lautet damit:

AC Mailand - Inter Mailand

Real Madrid - Manchester City

Die Hinspiele werden am 9./10. Mai ausgetragen, die Rückspiele am 16./17. Mai. Das Endspiel findet nach aktueller Planung am 10. Juni im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.

Bayern nun in Mainz, City im Pokal gegen Sheffield

In der Bundesliga geht es für die Bayern nun am Samstag (22.04.2023, 15.30 Uhr) bei Mainz 05 weiter. Manchester City ist ebenfalls am Samstag wieder im Einsatz, dann im Halbfinale des FA Cups ab 17.45 Uhr gegen den Zweitligisten Sheffield United.

Leroy Sane (l.) im Zweikampf mit Kevin de Bruyne