Der Emir von Katar hatte offenbar gute Laune. "Das Ende" schrieb er bei Twitter. Auf einem Foto dazu lachte Paris Saint-Germains katarischer Präsident Nasser Al-Khelaifi in die Richtung von Florentino Perez, dem Präsidenten von Real Madrid. "Das Ende" der Verhandlungen um einen Transfer von Kylian Mbappé nach Madrid sollten in dem Tweet von Emir Tamim bin Hamad Al Thani wohl gemeint sein. Doch der Transfer, der nicht erfolgte, ist vielleicht der spannendste der am Dienstag beendeten Wechselperiode. Denn er markiert wohl auch "das Ende" einer Ära.

Der alte Hochadel des europäischen Fußballs ist abgelöst

200 Millionen Euro - die in den Medien gehandelte Summe, die Madrid demnach als Ablöse für Mbappé zu zahlen bereit gewesen ist, konnte man als normaler Klub eigentlich kaum ausschlagen. Erst recht nicht vor dem Hintergrund, dass Mbappés Vertrag 2022 ausläuft und der damit ablösefrei sein wird. Das Paris das Angebot aus Madrid ausschlug, ist ein Beleg für die neuen Machtverhältnisse im europäischen Klubfußball.

Der alte Hochadel des Fußballs um Real Madrid, den FC Barcelona oder Manchester United könnte an Europas Spitze nun in den kommenden Jahren durch Trio von Klubs abgelöst werden, bei denen Geld keine Rolle spielt. Paris Saint-Germain, Manchester City und Chelsea steckten in diesem Sommer Hunderte von Millionen in Gehälter, Beraterhonorare und Ablösesummen, um große Namen in ihre Teams zu holen. Die drei Klubs dominieren im Jahre 2021 den Transfermarkt und in der vergangenen Saison auch schon die Champions League.