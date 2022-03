Nachfolge des Financial Fairplays der UEFA: gangbarer Weg für die Bundesliga

Kahn: Hoffnung, dass Entwicklung "zumindest gebremst wird"

Zugeständnisse mussten aber auch die Befürworter einer starken Kostenkontrolle eingehen. So ist etwa eine feste Gehaltsobergrenze kein Thema mehr. Zwischenzeitlich war nach Informationen der Sportschau eine Grenze von 500 Millionen Euro im Gespräch, die zumindest mittelfristig eine Wirkung hätten entfalten können, wenn im europäischen Fußball weiter mehr Geld ins Spiel kommt. Auch Bayern München befürwortete eine solche Grenze.

Oliver Kahn, Vorstandschef von Bayern München und stellvertretender Vorsitzender der ECA , äußerte sich mit Blick auf die grundsätzliche Einigung in den Zeitungen " tz " und "Münchner Merkur" zurückhaltend: "Ich habe die Hoffnung, dass die ständige Aufwärtsentwicklung der Gehälter und Transfersummen durch diese Reform zumindest gebremst wird."

Im Februar hatte auch DFL -Geschäftsführerin Donata Hopfen für eine Gehaltsobergrenze plädiert. Gehälter würden sich in Dimensionen bewegen, die nur noch schwer nachvollziehbar seien. "Deshalb bin ich der Meinung, dass sich der Fußball einen Gefallen tun würde, wenn man Spielergehälter reguliert. Auch, weil dies die Chancengleichheit innerhalb Europas stärken würde" , sagte Hopfen in "Bild am Sonntag".

Neue Sanktion: Abstieg aus der Champions League in die Europa League

Kurzfristig ist allerdings noch ein anderer Punkt entscheidend. Denn alle Regeln sind wertlos, wenn bei Verstößen keine Sanktionen durchgesetzt werden. Und das war in der Vergangenheit die Schwäche der finanziellen Regularien der UEFA . So sollen Medienberichten zufolge Paris Saint-Germain und Manchester City 2013/14 nicht aus der Champions League ausgeschlossen worden sein, obwohl sie gegen die Regeln verstoßen haben. 2020 gelang es Manchester City, eine Sperre in der Champions League auf dem Rechtsweg zu verhindern. Bei kleineren Teams griff die Finanzkontrollkammer der UEFA dagegen aus Sicht mancher Klubs härter durch. Das Financial Fairplay schaffte so häufig mehr Unzufriedenheit als Fairplay.

Im Blick bleibt neben der Durchsetzbarkeit auch die Wirksamkeit von Sanktionen. Mittlerweile werden einige Teilnehmer der Champions League von Staatsfonds reicher Länder wie Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten gelenkt. Solche Klubs können Geldstrafen problemlos in ihre Gesamtstrategie einpreisen. Eine neue Form der Sanktion könnte künftig für ein wenig Abschreckung sorgen.

Laut letztem Verhandlungsstand soll nach Informationen der Sportschau nicht nur zwischen finanziellen Sanktionen und sportlichem Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben unterschieden werden. Zusätzlich soll ein Zwangsabstieg aus der Champions League in die Europa League oder in die Conference League möglich sein. Was auf den ersten Blick weniger konsequent wirkt, wäre aber trotzdem eine harte Strafe: Die Unterschiede bei den Einnahmen zwischen den Wettbewerben sind enorm. Und für die großen Klubs zählt ohnehin nur die Champions League als relevante Bühne. Entscheidend wird auch in Zukunft sein, wie entschieden die Finanzkontrollkammer der UEFA bei Verstößen durchgreift.