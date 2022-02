Russland spielt im März gegen Polen in der WM-Qualifikation

Neben dem Endspiel der Champions League in der Gazprom-Arena in Sankt Petersburg stehen weitere Spiele der UEFA mit russischer Beteiligung an. Zenit Sankt Petersburg spielt am Donnerstag bei Betis Sevilla in der Zwischenrunde der Europa League. Spartak Moskau steht im selben Wettbewerb bereits im Achtelfinale. Zu den Spielen in der Europa League teilte die UEFA auf Anfrage der Sportschau mit, sie sei "in engem Kontakt mit den betroffenen nationalen Verbänden und Vereinen" . Von einer Spielverlegung ist bislang keine Rede. Als in Belarus Diktator Alexander Lukaschenko Demonstrationen niederschlagen ließ, verlegte die UEFA die meisten Spiele mit belarusischer Beteiligung auf neutralen Boden.

Besonders heikel werden die Playoffs der europäischen Qualifikation zur WM 2022 in Katar. Am 24. März soll in Moskau Russland gegen Polen im Halbfinale spielen, auch im Endspiel am 29. März hätte Russland bei einem Weiterkommen Heimrecht, dann gegen Tschechien oder Schweden. Das Spiel in der WM-Qualifikation fällt aber unter die Regie des Weltverbands FIFA. Aufgrund der angespannten Lage habe man "die FIFA um dringende Klärung der Fragen im Zusammenhang mit der Organisation des Spiels" , teilte der polnische Verband PZPN mit.

UEFA: "Gazprom einer unserer vertrauenswürdigsten Partner"

Für einen kritischen Umgang mit ihren Sponsoren ist die UEFA nicht bekannt. Bei der EM 2021 wurde die staatliche katarische Fluggesellschaft "Qatar Airways" die "offizielle Fluglinie" der EM. Mehrere chinesische Sponsoren der UEFA standen im Verdacht, von Zwangsarbeit der unterdrückten Minderheit der Uiguren in China zu profitieren. Welche Summe mittlerweile für das Sponsoring durch Gazprom fällig wird, beantwortet die UEFA auf Anfrage der Sportschau nicht.