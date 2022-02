NATO-Russland-Konflikt

Russland hat nach westlichen Angaben über Monate mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Zwar bestreitet Russland jegliche Angriffspläne, die Verbündeten der NATO machten zuletzt jedoch klar, dass Russlands Präsident Wladimir Putin aus ihrer Sicht einen Einmarsch in die Ukraine vorbereite.

Für die europäische Fußball-Union UEFA könnte der Konflikt ebenfalls ein ernstes Thema werden: Am 28. Mai 2022 soll in der russischen Stadt Sankt Petersburg das Finale der Champions League stattfinden, eines der meist beachteten Sportereignisse des Jahres. Wird dieses Spiel in rund drei Monaten dort auch dann ausgetragen, wenn Russland die Ukraine angreift?

UEFA: "Gibt derzeit keine Pläne, den Veranstaltungsort zu wechseln"

Auf Anfrage der Sportschau, ob es Pläne für einen Wechsel des Austragungsortes gibt, eine Invasion die Überlegungen verändern könnte und finanzielle Verpflichtungen möglicherweise gegen eine Verlegung des Spiels sprechen, antwortete die UEFA mit nur einem Satz: "Die UEFA beobachtet die Situation fortlaufend und genau. Derzeit gibt es keine Pläne, den Veranstaltungsort zu wechseln."

Stattdessen laufen die Vorbereitungen. Am Donnerstag (10.02.2022) besuchte eine UEFA-Delegation das Stadion. Nach einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichten-Agentur TASS ging es vorrangig um das Coronavirus. "Natürlich beginnen wir jetzt mit einer Menge Arbeit in Bezug auf die epidemiologische Sicherheit. Sie hat Priorität" , sagte Sankt Petersburgs Vize-Gouverneur Boris Piotrovsky demzufolge. Ob ihre Delegation auch das Thema Ukraine ansprach, beantwortete die UEFA nicht.

Europa-Abgeordnete: "Letzter Austragungsort, den ich mir wünschen würde"

Die Europa-Abgeordnete Viola von Cramon (Grüne)

Viola von Cramon, Europa-Abgeordnete der Grünen, wünscht sich ein anderes Vorgehen der UEFA. "Russland ist derzeit wohl der letzte Austragungsort, den ich mir für ein Finale der Champions League wünschen würde" , sagt sie im Gespräch mit der Sportschau und stellt eine klare Forderung auf: "Wenn Russland erneut die Ukraine angreift, muss klar sein, dass Sankt Petersburg kein Austragungsort sein kann. Das dürfte jeder verantwortungsvolle Sportfunktionär genauso sehen. Dann darf sich die UEFA nicht mit dem Angreifer gemein machen und muss sich distanzieren."

Distanz gibt es zwischen der UEFA sowie dem russischen Verband und dem Staatskonzern Gazprom allerdings seit Jahren wenig - auch deshalb wäre eine Verlegung des Endspiels aus der Gazprom-Arena Sankt Petersburg in ein anderes Stadion sportpolitisch brisant.

Gazprom poliert als UEFA-Sponsor sein Image auf

Allgegenwärtig: Gazprom-Werbung in der UEFA Champions League

Das von der Regierung in Moskau gelenkte Gasunternehmen mit Sitz in Sankt Petersburg ist seit 2012 einer der Großsponsoren der UEFA. Das Unternehmen zeigt sich im Umfeld der Champions League, die Partnerschaft wurde vergangenes Jahr auf die EM 2021 und die Nations League ausgeweitet. Welche Summe mittlerweile für das Sponsoring fällig wird, beantwortet die UEFA auf Anfrage der Sportschau nicht.

Über das geostrategische Machtinstrument Gazprom ist der Einfluss Russlands in die UEFA über Jahre gewachsen. Der Werbewert des Sponsorings für Gazprom erscheint auf den ersten Blick gering, für einen Endverbraucher in Europa ist es schließlich weitgehend nicht möglich, Kunde von Gazprom zu werden. Doch der staatliche Energieriese poliert damit sein Image auf.

"Die Bandenwerbung ist in jedem Spiel zu sehen, das prägt sich ein" , sagt die Parlamentarierin von Cramon. "Man zeigt sich so als verlässlicher Partner, der liefert. Das produziert eine positive Stimmung, Russland setzt das sehr strategisch ein." Hinzu komme der Zugang zu VIP -Logen der Stadien, in denen man unkompliziert diplomatische oder geschäftliche Gespräche führen könne.

UEFA-Funktionäre mit direktem Draht zu Gazprom

UEFA-Präsident Alexander Ceferin (l.), Russlands Präsident Wladimir Putin (2.v.l.) sowie Gazprom-Funktionär und UEFA-Vorstandsmitglied Alexander Dyukov (r.)

Auf der Entscheidungsebene der UEFA ist Russland ebenfalls seit Jahren etabliert. Gazprom-Funktionäre haben in der UEFA ein gewichtiges Wort, was ein Blick auf die Personalien in den relevanten Gremien der letzten Jahre zeigt. Die letzten russischen Funktionäre, die im UEFA-Exekutivkomitee oder im Auftrag der UEFA im FIFA-Rat saßen, hatten alle einen Bezug zu dem Unternehmen.

Das gilt auch für Alexander Dyukov, seit 2021 Mitglied der UEFA-Exekutive. Er war Präsident von Zenit Sankt Petersburg, ist mittlerweile Präsident des russischen Verbandes und Vorstandsvorsitzender der Gazprom-Tochter Gazprom Neft. Ob diese Verflechtungen Einfluss auf Entscheidungen etwa über die Vergabe des Endspiels der Champions League in der Gazprom-Arena in Sankt Petersburg haben, auch dazu äußerte sich die UEFA auf Anfrage nicht.

Pandemie zwang die UEFA zu neuem Final-Termin

Die UEFA brachte auch der Faktor Zeit in die aktuelle Lage. 2019 hatte das Exekutivkomitee mehrere Endspielorte der Champions League frühzeitig bis 2023 festgelegt. Aufgrund der Corona-Pandemie entzog die UEFA aber Istanbul erst 2020 und dann 2021 erneut das Finale. Die zugesagten Endspiele an den anderen Spielorten wurden teilweise mehrfach neu terminiert.

Sankt Petersburg wurde auf diesem Weg für das Jahr 2022 bestimmt, obwohl dort ursprünglich schon 2021 hätte gespielt werden sollen. Das und die Verschiebung der EM von 2020 auf 2021 zeigen deutlich, dass die UEFA zu kurzfristigen Änderungen ihrer Pläne allemal fähig ist.