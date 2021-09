UEFA lässt im Europapokal wieder Auswärtsfans zu

Die Regelung gilt auch für Länderspiele und auch in der WM-Qualifikation, allerdings erst ab dem 10. September. Eine Reise zum Spiel nach Island am kommenden Mittwoch ist für deutsche Fans also nicht möglich.

In der Qualifikation waren Gästefans offiziell verboten

In der Qualifikation hatte die UEFA generell keine Gästefans zugelassen. In einigen Spielen zeigte sich allerdings, dass das Verbot nicht immer durchsetzbar war. Zahlreiche Fans von Union Berlin waren beispielsweise in der Europa Conference League beim Qualifikationsspiel ihres Klubs in Finnland, auch anderswo kauften Gästefans Karten beim Heimklub.

Die UEFA nannte ihr Vorgehen "verantwortungsvoll", was Fans angesichts des eher lockeren Umgangs mit dem Einlass von Fans bei der EM im Sommer 2021 kritisierten.