UEFA holt noch mehr Geld für Champions League - die Ungleichheit wächst

Mehr Geld von der UEFA bedeutet mehr Ungleichheit in der Liga

Jacco Swart, Geschäftsführer der European Leagues

Die finanzielle Ungleichheit in den nationalen Ligen, die die sportliche Ungleichheit antreibt, dürfte sich durch die Mehreinnahmen weiter verstärken. Bayern München als Dauermeister der Bundesliga ist nur ein Beispiel, in mehreren Ländern beschränkt sich der Titelkamp auf wenige Klubs oder gar nur ein Spitzenteam. In Deutschland erhält Bayern München in dieser Saison mehr als 88 Millionen Euro aus der Vermarktung der Bundesliga. Am Tabellenende sind es nur 30 bis 35 Millionen Euro. Die Unterschiede werden noch deutlicher, wenn das Geld von der UEFA hinzukommt. Für ihren Sieg in der Champions League 2019/20 bekamen die Bayern mehr als 125 Millionen Euro. Und diese jährlich fließenden Beträge der UEFA könnten sich nun erheblich erhöhen.

100 Spiele zusätzlich wird es in der Champions League ab 2024 im Zuge einer Reform geben. "Wir verstehen, dass der Wert der Rechte durch die größere Anzahl an Spielen gestiegen ist" , sagt Jacco Swart, Geschäftsführer des europäischen Ligenverbands, in dem auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) organisiert ist. "Wir wollten mit der UEFA und der ECA Grundlagen für die Geldverteilung festlegen - beide haben das abgelehnt." Nun muss verhandelt werden, sagt Swart im Gespräch mit der Sportschau. "Es muss sichergestellt werden, dass die Klubwettbewerbe der UEFA die sportliche und finanzielle Ausgeglichenheit der nationalen Ligen nicht weiter beeinträchtigen." Doch es wäre wohl verwunderlich, wenn nicht genau das passiert - die Profiteure dieses Vertrags werden kaum VfB Stuttgart, FC Burnley, FC Granada oder Sampdoria Genua heißen.

Eine Hoffnung der UEFA: Wer mehr Geld bekommt, braucht keine Super League

Denn hinter dem neuen Vertrag glimmt für die UEFA eine weitere Hoffnung: Das neue Mitspracherecht der Klubs und die massiv erhöhten Einnahmen könnten für Elite des europäischen Klubfußballs die Super League überflüssig machen. Sie müssten sich nicht mehr in den Konflikt mit Fans, Öffentlichkeit und UEFA begeben, ohne auf mehr Geld verzichten zu müssen. Den Preis dafür zahlen womöglich die Ligen, auch auf einer anderen Ebene. Wenn die Rechte der Champions League 15 Milliarden Euro an Rechtezahlungen von Sendern und Plattformen binden, müssen diese möglicherweise woanders Geld sparen - diese Befürchtung hatten die European Leagues in den Reform-Verhandlungen mehrfach geäußert. Auch die in den vergangenen Jahren gewachsene Ungleichheit zwischen Champions League und Europa League ist ein Problem.