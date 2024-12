Champions League Enges Rennen um den so begehrten achten Platz Stand: 12.12.2024 12:00 Uhr

Direkte Qualifikation für das Achtelfinale und zwei Spiele weniger in einem eh schon vollen Kalender: In der Champions League gibt es ein ganz enges Rennen darum, mindestens Tabellenachter zu werden.

Ginge es darum, nach der Ligaphase einen Meister zu küren, wären die Reformer ganz schön gekniffen. Nach sechs von acht Spieltagen hat der FC Liverpool als Tabellenführer fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. So, wie die neue Champions League aber gestrickt ist, wird am 29. Januar kaum jemand danach fragen, wer Erster, Fünfter, Zwölfter oder 14. geworden ist.

Es gibt zwei Bruchstellen in der Tabelle, die von extremer Bedeutung sind: Wer mindestens Achter wird, ist direkt für das Achtelfinale qualifiziert und hat im Februar zwei Englische Wochen weniger (oder wie eventuell im Fall des FC Liverpool Zeit für das am 7. Dezember ausgefallene Merseyside-Derby beim FC Everton), wer mindestens 24. wird, darf in der Champions League weiterspielen.

Aufgrund der mit 36 Mannschaften sehr großen Liga und wenig Spieltagen ist die von den Reformern unter anderem gewollte Spannung in einem Höchstmaß vorhanden. Der Abstand zwischen dem Tabellendritten und dem -14. beträgt nur zwei Punkte. Dahinter lauern fünf Mannschaften, die sich mit zehn Punkten ebenfalls noch Chancen auf den achten Platz ausrechnen, der aktuell vom OSC Lille belegt wird. Dahinter hoffen mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zwei Bundesligisten umso mehr, dass sie die Zwischnenrunde vermeiden können, weil sie im Anschluss an die Saison auch noch die aufgeblähte Klub-WM in den USA spielen werden.

Die einzige deutsche Mannschaft, die aktuell unter den besten Acht zu finden ist, hat 13 Punkte und eine sehr ordentliche Tordifferenz von plus sieben. Allerdings hat Bayer Leverkusen mit dem Auswärtsspiel bei Atlético Madrid auch eine sehr schwierige Aufgabe vor sich.

Die Sportschau zeigt die Ausgangslage und das Restprogramm der Teams im Kampf um Platz acht.

3. Platz: FC Arsenal, 13 Punkte, 11:2 Tore

Restprogramm FC Arsenal Datum Gegner (auswärts/heim) 22.01. Dinamo Zagreb (H) 29.01. FC Girona (A)

4. Platz: Bayer Leverkusen, 13 Punkte, 12:5 Tore

Restprogramm Bayer Leverkusen Datum Gegner (auswärts/heim) 21.01. Atlético Madrid (A) 29.01. Sparta Prag (H)

5. Platz: Aston Villa, 13 Punkte, 9:3 Tore

Restprogramm Aston Villa Datum Gegner (auswärts/heim) 21.01. AS Monaco (A) 29.01. Celtic Glasgow (H)

6. Platz: Inter Mailand, 13 Punkte, 7:1 Tore

Restprogramm Inter Mailand Datum Gegner (auswärts/heim) 22.01. Sparta Prag (A) 29.01. AS Monaco (H)

7. Platz: Stade Brest, 13, Punkte, 10:6 Tore

Restprogramm Stade Brest Datum Gegner (auswärts/heim) 22.01. Schachtar Donezk (A, in Gelsenkirchen) 29.01. Real Madrid (H)

8. Platz: OSC Lille, 13 Punkte, 10:7 Tore

Restprogramm OSC Lille Datum Gegner (auswärts/heim) 21.01. FC Liverpool (A) 29.01. Feyenoord Rotterdam (H)

9. Platz: Borussia Dortmund, 12 Punkte, 18:9 Tore

Restprogramm Borussia Dortmund Datum Gegner (auswärts/heim) 21.01. FC Bologna (A) 29.01. Schachtar Donezk (H)

10. Platz: FC Bayern München, 12 Punkte, 17:8 Tore

Restprogramm FC Bayern München Datum Gegner (auswärts/heim) 22.01. Feyenoord Rotterdam (A) 29.01. Slovan Bratislava (H)

11. Platz: Atlético Madrid, 12 Punkte, 14:10 Tore

Restprogramm Atlético Madrid Datum Gegner (auswärts/heim) 21.01. Bayer Leverkusen (A) 29.01. RB Salzburg (A)

12. Platz: AC Mailand, 12 Punkte, 12:9 Tore

Restprogramm AC Mailand Datum Gegner (auswärts/heim) 22.01. FC Girona (H) 29.01. Dinamo Zagreb (A)

13. Platz: Atalanta Bergamo, 11 Punkte, 13:4 Tore

Restprogramm Atalanta Bergamo Datum Gegner (auswärts/heim) 21.01. Sturm Graz (H) 29.01. FC Barcelona (A)

14. Platz: Juventus Turin, 11 Punkte, 9:5 Tore

Restprogramm Juventus Turin Datum Gegner (auswärts/heim) 21.01.1 FC Brügge (A) 29.01. Benfica Lissabon (H)