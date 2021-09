Paris gegen City - mehr als ein Scheich-Spiel

Messi und Pep, das wäre eine Wiedervereinigung gewesen. In gemeinsamen Barca-Zeiten feierten die beiden zwischen 2008 und 2012 zusammen 14 Titel. Nur mit Messi gewann Guardiola zweimal die Champions League (2009 und 2011).

Für "La Pulga", den Floh, der seine Karriere vor 21 Jahren auf der rechten Außenbahn begann, erfand der Katalane die Position der falschen Neun. Und für ihn stutzte er einen in der Barca-Hierarchie aufbegehrenden Zlatan Ibrahimovic vorübergehend auf Normalmaß zurecht.

Druck für beide Trainer ist enorm

Weit über Normalmaß hinaus gehen jetzt die Erwartungen an die beiden Trainer. Was für ein Anspruch an Pochettino damit verbunden ist, Messi nach Paris zu holen und Mbappé trotz eines wahnwitzigen 190-Millionen-Euro-Angebots bei nur noch einem Jahr Vertragslaufzeit nicht an Real Madrid abzugeben, ist klar.

Aber auch Guardiola muss eigentlich die Königsklasse gewinnen. Seit seiner Übernahme vor rund 13 Jahren hat Mansour bin Zayed Al Nahyan rund zwei Milliarden Euro in den Klub gepumpt. Mit dem zweimaligen Welttrainer (das bislang letzte Mal war allerdings vor elf Jahren) hat City zwar dreimal die nationale Meisterschaft geholt, aber nur einmal den Pokal und international: gar nichts.

Bitteres Aus - gegen Pochettino

Einen seiner alljährlich auftretenden Albträume in der Champions League hat Guardiola auch gegen Pochettino erlebt. Am 17. April 2019 vercoachte er sich, wie er später selbst zugab, beim Hinspiel gegen die Tottenham Hotspur und verlor auswärts mit einer Angsthasentaktik 0:1.

Taktikfüchse unter Druck: Pep Guardiola (links) und Mauricio Pochettino.

Beim Rückspiel versuchte es Pep dann mutiger, auch weil beim Gegner Harry Kane mit seiner schweren Knöchelverletzung aus dem ersten Duell fehlte. Es reichte dennoch nur zu einem 4:3 für City, sodass die "Spurs" wegen der mehr geschossenen Auswärtstore das Halbfinale erreichten.

Wie werden die Offensivstars in Szene gesetzt?

In der Fortsetzung dieses Trainerduells wird am Dienstagabend spannend zu beobachten sein, wie die Taktikfüchse ihre jeweiligen Offensivstars in Szene setzen. Fast noch interessanter ist aber, was sich Pochettino und Guardiola in den Bereichen Konterabsicherung und defensives Umschaltspiel überlegen.

Kylian Mbappe (l.) mit seinem Trainer Mauricio Pochettino

Das Spiel ist zwar nicht wie vor zwei Jahren ein K.o.-Duell. Aber Paris ist nach dem überraschenden Auftakt-1:1 gegen den FC Brügge schon in der Bringschuld. City hat beim 6:3 gegen RB Leipzig gezeigt, was offensiv und defensiv bei dieser Mannschaft alles möglich ist. Das ganze Geld muss also einem großen Fußballspektakel gar nicht mal unbedingt im Wege stehen.

Stand: 27.09.2021, 19:30