Lukaku und der FC Chelsea: Vom Rekordtransfer zum Problemfall

Erst fünf Tore in der Liga

Von denen Lukaku zurzeit allerdings recht wenige schießt. Erst im Sommer war er von Inter Mailand zurück an die Stamford Bridge gewechselt. Und mit dem bulligen, torgefährlichen und pfeilschnellen Lukaku schien Chelsea genau den Stürmer gefunden zu haben, der ihm noch fehlte.

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel

Doch in 17 Ligaspielen gelangen ihm gerade mal fünf Treffer – viel zu wenig für einen Mann der satte 115 Millionen Euro gekostet hat und der teuerster Transfer der Vereinsgeschichte ist.

Tuchel kann sich die Leistung seines hochdotierten Star-Stürmers bei Crystal Palace nicht erklären. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll" , sagte er und war ratlos: "Es sagt aus, dass er offenbar nicht beteiligt war und sich heute nicht hervortun konnte."

Ab und an vollkommen deplatziert

Wenn ein Spiel so komplett an einem Mann wie Lukaku vorbeiläuft, dann sind Trainer und Mitspieler daran nicht immer ganz unschuldig. Der belgische Nationalspieler liebt es, wenn das Spiel auf ihn zugeschnitten und er die zentrale Anspielstation ist, die mit Flanken nur so gefüttert wird.

So war es bei Inter Mailand. Dort erzielte Lukaku in der Saison 2020/21 satte 24 Tore in 36 Spielen der Serie A. Im Jahr zuvor war die Quote ähnlich hoch.

Das Spiel der Londoner ist allerdings viel weniger auf Flanken und Umschaltaktionen ausgelegt, bei denen Lukakus Schnelligkeit, seine körperliche Wucht oder sein Kopfballspiel zum Tragen kommen. So wirkt er im Offensivspiel des FC Chelsea ab und an vollkommen deplatziert.

Tuchel: "Keine Änderung im System"