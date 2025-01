Modus garantiert Spannung 18 Partien gleichzeitig - Showdown in der Champions League Stand: 27.01.2025 21:29 Uhr

Am letzten Spieltag der Ligaphase stehen 18 Partien der Champions League parallel an. Der neue Modus garantiert Spannung, die von einer sauber funktionierenden Blitztabelle übertragen werden muss. Obwohl schon etliche Teams ausgeschieden sind, geht es in jeder Partie um etwas.

"Tor in Lille", "Elfmeter in Eindhoven", "Platzverweis in Leverkusen", "Tor in München", "Tor in Manchester".

So könnte sich das am Mittwoch anhören, und eine Minute später könnte sich das wiederholen, mit wechselnden Ereignissen an wechselnden Standorten. Der letzte Spieltag der Champions League weckt eine enorme Spannung, und die bezieht sich sowohl auf 18 Fußballspiele als auch um leistungsfähige Server, schnelle Torticker und sauber errechnete Blitztabellen.

Zum ersten Mal kommt es zum Showdown in der Ligaphase der reformierten Champions League, die dem europäischen Verband UEFA und damit vor allem den Teilnehmern mehr Geld einbringen sollte. Um die höhere Belastung der Spieler mit mindestens zwei Partien mehr pro Team und die höhere Belastung der Stadionbesucher (Geld, Urlaub) zu rechtfertigen, wurde höhere Spannung versprochen und ein Modus gewählt, der diese Spannung am letzten Spieltag garantiert.

Dabei hätte es noch deutlich besser laufen können für die Befürworter der Reform, denn neun von 36 Mannschaften - also ein Viertel - haben keine Chance mehr, unter die besten 24 Teams zu kommen. Dazu kommen mit dem FC Liverpool und dem FC Barcelona zwei Vereine, die schon sicher für das Achtelfinale qualifiziert sind.

Sicher im Achtelfinale Platz Verein Punkte Gegner 1. FC Liverpool 21 PSV Eindhoven (a) 2. FC Barcelona 18 Atalanta Bergamo (h)

Liverpool ist sogar schon sicher Tabellenerster. Unterstellt, dem Spitzenreiter der englischen Premier League ginge es in der Partie bei der PSV Eindhoven weder um Prämien noch um die makellose Bilanz von acht Siegen in acht Spielen, geht es für Liverpool nur darum, Profis zu schonen, vulgo: Es geht um nichts.

Da die PSV aber als 19. noch hoffen darf, unter die besten 16 zu kommen (und damit in den Playoffs im Rückspiel Heimrecht zu genießen), allerdings auch fürchten muss, noch aus den besten 24 zu rutschen, geht es in Eindhoven schon um etwas.

Zumindest sicher in den Playoffs Platz Verein Punkte Gegner 3. FC Arsenal 16 FC Girona (a) 4. Inter Mailand 16 AS Monaco (h) 5. Atlético Madrid 15 RB Salzburg (a) 6. AC Mailand 15 Dinamo Zagreb (a) 7. Atalanta Bergamo 14 FC Barcelona (h) 8. Bayer Leverkusen 13 Sparta Prag (h) ---- ---- ---- ---- 9. Aston Villa 13 Celtic Glasgow (h) 10. AS Monaco 13 Inter Mailand (a) 11. Feyenoord Rotterdam 13 OSC Lille (a) 12. OSC Lille 13 Feyenoord Rotterdam (h) 13. Stade Brest 13 Real Madrid (h) 14. Borussia Dortmund 12 Shaktar Donezk (h) 15. FC Bayern München 12 Slovan Bratislava (h) 16. Real Madrid 12 Stade Brest (a) ---- ---- ---- ---- 17. Juventus Turin 12 Benfica Lissabon (h) 18. Celtic Glasgow 12 Aston Villa (a)

Es geht sogar um etwas in zwei Spielen, in denen es vordergründig um nichts geht. Betroffen ist dabei mit RB Leipzig auch ein Bundesligist. Die Sachsen treten bei Sturm Graz an. Beide Mannschaften sind bereits ausgeschieden, genau wie die Young Boys aus Bern und Roter Stern aus Belgrad, die in der schweizerischen Hauptstadt aufeinandertreffen.

Chance auf Qualifikation Playoffs Platz Verein Punkte Gegner 19. PSV EIndhoven 11 FC Liverpool (h) 20. Club Brügge 11 Manchester City (a) 21. Benfica Lissabon 10 Juventus Turin (a) 22. Paris Saint-Germain 10 VfB Stuttgart (a) 23. Sporting Lissabon 10 FC Bologna (h) 24. VfB Stuttgart 10 Paris Saint-Germain (h) ---- ---- ---- ---- 25. Manchester City 8 Club Brügge (h) 26. Dinamo Tagreb 8 AC Mailand (h) 27. Shaktar Donezk 7 Borussia Dortmund (a)

Aber für Borussia Dortmund könnte es wichtig werden, dass Graz gewinnt, denn eines der Kriterien, die bei Punktgleichheit über die Platzierung entscheiden, ist die höhere Anzahl von Punkten, die die acht Gegner des betreffenden Klubs erspielten. Das Graz auf den BVB traf, flössen die Österreicher in eine Wertung ein, von denen es 36 verschiedene gibt, und sollte es einen Menschen geben, der diese Wertungen aus dem Kopf erstellen kann, ist er ein Genie.

Was passiert bei Punktgleichheit in der Tabelle?

Bislang nutzte die UEFA bei Punktgleichheit im Gegensatz zum DFB, zur DFL und zur FIFA bevorzugt den direkten Vergleich. In der gemeinsamen Tabelle aller 36 Klubs ist das nicht mehr möglich. In dieser Folge wird nun bei gleicher Punktzahl entschieden:

Bessere Tordifferenz Höhere Anzahl erzielter Tore Höhere Anzahl erzielter Auswärtstore Höhere Anzahl von Siegen Höhere Anzahl von Auswärtssiegen Höhere Anzahl von Punkten, die die acht Gegner des betreffenden Klubs erspielt haben Bessere gemeinsame Tordifferenz der acht Gegner Höhere Anzahl erzielter Tore der acht Gegner Fairplay-Wertung UEFA-Koeffizient

Es dürfte schon schwierig genug sein, Computer so zu programmieren, dass sie jeweils die korrekte Blitztabelle ausspucken.

Gerade zum Ende der Konferenz, die für die Spiele mit deutscher Beteiligung bei der Sportschau am Mittwoch um 20.45 Uhr beginnt, dürfte es extrem spannend werden. Denn jede Platzierung vom neunten bis 24. Platz ist auch schon mit einem von zwei möglichen Losen für die Playoffs verbunden.

Durchaus möglich, dass sich im Laufe des Mittwochs ein mögliches Zwischenrundenduell zwischen Bayern München und Manchester City ergibt. Es ist jedenfalls zu erwarten, dass es die Münchner nicht mehr unter die besten acht Mannschaften schaffen. Zu erwarten ist auch, dass die Bayern souverän gegen das noch punktlose Slovan Bratislava gewinnen.

Erwartet wird auch, dass Manchester City das Heimspiel gegen den Club Brügge gewinnen wird, und das würde reichen, um unter den besten 24 Mannschaften zu landen. Es sei denn, Dinamo Zagreb gewänne turmhoch gegen den AC Mailand.

Die Tabelle der Champions League nach dem 7. Spieltag

Dazu besteht allerdings nur die theoretische Möglichkeit, genau wie es nahezu ausgeschlossen ist, dass der FC Arsenal noch aus den Top Acht rutscht. Auch Inter Mailand ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon für das Achtelfinale qualifiziert.

Die Aussichten der Bundeslgisten

Bleiben also realistisch noch vier Plätze unter den besten Acht, und einen davon will Bayer Leverkusen ergattern. Der Deutsche Meister ist aktuell Achter und hat die beste Tordifferenz von allen Mannschaften mit 13 Punkten, zudem ein Heimspiel und mit Sparta Prag einen vermeintlich leichten Gegner, der sicher ausgeschieden ist.

Sicher ausgeschieden Platz Verein Punkte 28. FC Bologna 5 Sporting Lissabon (a) 29. Sparta Prag 4 Bayer Leverkusen (a) 30. RB Leipzig 3 Sturm Graz (a) 31. FC Girona 3 FC Arsenal (h) 32. Roter Stern Belgrad 3 Young Boys Bern (a) 33. Sturm Graz 3 RB Leipzig (h) 34. RB Salzburg 3 Atlético Madrid (h) 35. Slovan Bratislava 0 FC Bayern München (a) 36. Young Boys Bern 0 Roter Stern Belgrad (h)

Wie der FC Bayern, hat auch Borussia Dortmund schon eine Teilnahme an den Playoffs sicher. Dass es direkt ins Achtelfinale geht, ist genauso wenig wahrscheinlich wie bei den Münchnern.

Mit dem VfB Stuttgart ist ein Bundesligist in einem der spannendsten, aber auch brisantesten Spiele vertreten. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß ein Untentschieden reichen wird, um unter die besten 24 Teams zu kommen - genau wie dem Gegner Paris Saint-Germain.

"Ballgeschiebe am Neckar" würde sich schlimm anhören zwischen all den Rufen von Toren, Platzverweisen, Elfmetern und ständigen Veränderungen in der Blitztballe.