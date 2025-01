18 Spiele parallel Die große Konferenz der Champions League im Livestream Stand: 28.01.2025 15:50 Uhr

Spannung, Tore, Platzverweise live: Der letzte Spieltag in der Ligaphase der Champions League wird in voller Länge von der Sportschau im Audiostream übertragen.

Es ist eine kleine Reise ins Ungewisse. Zum ersten Mal wird es am Mittwoch 18 Spiele parallel in der Champions League geben. Noch etliche Entscheidungen stehen an, minütlich dürfte sich das Tabellenbild ändern.

Die Sportschau berichtet in einer Konferenz von den Ergebnissen aller Partien. Die Rechtelage erlaubt allerdings nur, dass eigene Reporter in den Stadien vertreten sind, in denen Bundesligisten spielen.

Das heißt, folgende Spiele stehen im Mittelpunkt der Konferenz:

FC Bayern München - Slovan Bratislava

Borussia Dortmund - Schachtar Donezk

VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen - Sparta Prag

Sturm Graz - RB Leipzig

Leipzig kann anderen Mannschaften helfen

Für Leverkusen geht es darum, mit einem möglichst hohen Sieg mindestens den achten Tabellenplatz zu verteidigen und so direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Der FC Bayern und Borussia Dortmund müssen gewinnen und auf Patzer der Konkurrenten hoffen, um die Zwischenrunde zu meiden, für die sie schon sicher qualifiziert sind.

Der VfB Stuttgart will unter die besten 24 Mannschaften und eben in diese Zwischenrunde kommen. Dazu würde ihm ein Unentschieden reichen, genau wie seinem Gegner Paris Saint-Germain. Diese Ausgangslage macht die Partie noch brisanter.

Die Tabelle der Champions League nach dem 7. Spieltag

Da selbst das Spiel der Leipziger, die schon ausgeschieden sind, Auswirkungen auf die Tabellenplätze der anderen deutschen Mannschaften haben kann, wird es in der Konferenz Meldungen von allen entscheidenden Toren und den Auswirkungen auf die Tabelle geben.

Ab 20.45 Uhr ist der Livestream am Mittwoch abzurufen.