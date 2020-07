3. Liga: Würzburg steigt auf, Chemnitz muss runter

Die Würzburger Kickers folgen Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga. Durch ein 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen den Halleschen FC überholten die Kickers am 38. Spieltag sogar die Braunschweiger und werden am Ende Zweiter. Auch der Drittplatziere steigt in diesem Jahr sicher auf, weil "Meister" FC Bayern München II nicht aufsteigen darf.

Ingolstadt spielt Relegation gegen Nürnberg

Der FC Ingolstadt siegte mit 2:0 (0:0) bei 1860 München und sicherte sich als Viertplatzierter den Relegationsplatz. Gegner ist der 1. FC Nürnberg. Der MSV Duisburg, lange auf Aufstiegskurs in dieser Saison, steigt trotz eines 4:0 (1:0)-Sieges gegen Unterhaching nicht auf und wird Fünfter.

Als vierter Absteiger steht der Chemnitzer FC fest. Trotz eines 4:2 (0:0)-Sieges gegen Hansa Rostock spielen die Chemnitzer kommende Saison in der Regionalliga. Der FSV Zwickau bleibt nach einem 0:0-Unentschieden gegen Waldhof Mannheim in der 3. Liga.

Stand: 04.07.2020, 15:55