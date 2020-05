DFB legt Hygienekonzepte vor: Start der 3. Liga am 26. Mai?

Entsprechend müssten sich auch alle Bundesliga-Spielerinnen, alle Drittligaspieler sowie die Akteure des Pokal-Halbfinalisten 1. FC Saarbrücken vor dem Einstieg ins Mannschaftstraining mindestens zwei Coronatests unterziehen. Auch während des laufenden Spielbetriebs soll zweimal wöchentlich getestet werden.

Entscheidung am 25. Mai, Spielbeginn am 26.?

Noch ist allerdings unklar, ob es in der Frauen-Bundesliga und der 3. Liga überhaupt eine Fortsetzung des Spielbetriebs geben wird. Der DFB will über die Wiederaufnahme der Saison erst bei einem außerordentlichen Bundestag am 25. Mai entscheiden. In einem Schreiben des DFB an die Vereine der 3. Liga, das der Sportschau vorliegt, wird der 26. Mai als Fortsetzungstermin für die Saison genannt, sofern die Freigabe durch die Politik erfolgt.

Während bei den Frauen eine klare Mehrheit zuletzt für die Fortsetzung votierte, ist das Stimmungsbild bei den Drittligisten diesbezüglich sehr gespalten. Der Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes, Erwin Bugar, sagte dem MDR: "Die 3. Liga wird auf jeden Fall spielen." Falls ein Verein der 3. Liga nicht spielen wolle, könnte es rechtliche Konsequenzen, beispielsweise Punktabzug, geben, so der DFB-Vizepräsident. Auch die Relegationsspiele sollen im Juni oder Juli ausgetragen werden.

Hygienekonzept von Drittligisten teils schwer umzusetzen

Mehrere Vereine der 3. Liga plädieren für einen Saisonabbruch wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie. In den Ländern Thüringen (bis 25. Mai) und Sachsen-Anhalt (bis 27. Mai) ist bis zum Ende des Monats sämtlicher Wettkampfbetrieb untersagt. Auch im Trainingsbetrieb sind die Teams unterschiedlich weit.

Das strenge Hygienekonzept der 1. und 2. Liga ist von einigen Vereine der 3. Liga nur schwer umzusetzen. Um die Saison aber - wie von vielen Vereinen aus vertragsrechtlichen Gründen gefordert - bis zum 30. Juni zu Ende zu bringen, müsste der Neustart am 23. Mai erfolgen.

sid | Stand: 08.05.2020, 23:15