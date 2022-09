Fünf Tore am Freitagabend Wildes Spiel - Hannover schlägt Sandhausen Stand: 16.09.2022 21:51 Uhr

In einem turbulenten Spiel der 2. Fußball-Bundesliga hat sich Hannover 96 am neunten Spieltag mit 3:2 (1:0) beim SV Sandhausen durchgesetzt und bleibt im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen.

Durch den Erfolg ist die Elf von Stefan Leitl nach zunächst mauem Saisonstart mittendrin im Aufstiegsrennen - Sandhausen steckt im unteren Tabellendrittel fest. Cedric Teuchert erzielte die Führung für Hannover (14. Minute), David Kinsombi glich per Foulelfmeter aus (56.). Havard Nielsen (65.) stellte auf 2:1, Sei Muroya erhöhte (71.), ehe Bashkim Ajdini noch einmal verkürzte (73.).

Sandhausen stärker, aber Teuchert trifft

Sandhausen erwischte zunächst den besseren Start in die Partie, Ron-Robert Zieler verhinderte nach drei Minuten einen frühen Hannoveraner Rückstand, und sein Tor stand auch in den folgenden Aktionen durchaus unter Druck. Erst nach gut zehn Minuten fassten die Niedersachsen so langsam Fuß - und schlugen kurz darauf auch direkt zu: Teuchert bekam rechts im Strafraum den Ball, wurde von den Sandhäusern nicht entscheidend gestört, zog nach innen und verwandelte schnörkellos per Flachschuss zur Führung (14.).

Trotz des Gegentors hatten die Gastgeber weiterhin mehr vom Spiel, münzten die Feldvorteile aber nicht in Zählbares um. Unter anderem brachte es der SVS in Hälfte eins auf sechs Eckbälle, Hannover hatte keinen einzigen. Beinahe wären die ersten 45 Minuten sogar noch unglücklicher für die Mannschaft von Alois Schwartz gelaufen, doch Teuchert traf kurz vor der Pause nur das Außennetz (44.).

Torreiche zweite Halbzeit zwischen Sandhausen und Hannover

Auch in Halbzeit zwei kam Sandhausen mit mehr Schwung aus der Kabine - mit dem Unterschied, dass das diesmal auch zu einem Treffer führte. In der 55. Minute entschied Schiedsrichter Wolfgang Haslberger nach langem Video-Studium der Szene korrekterweise auf Elfmeter für Sandhausen: Phil Neumann hatte Christian Kinsombi gefoult. Dessen Bruder David verwandelte eiskalt. Fünf Minuten später zeigte Haslberger wieder auf den Punkt und Neumann die gelb-rote Karte - diesmal nahm der Unparteiische den Strafstoß und die Bestrafung aber nach mehrfacher Ansicht der Szene am Spielfeldrand zurück. Wieder lag er damit richtig.

Nach einem Eckball brachte Nielsen Hannover mit seinem fünften Saisontor und der ersten Torchance der 96er seit Wiederanpfiff wieder in Führung - der Norweger traf mit einem wuchtigen Kopfball (65.). Im wieder einsetzenden starken Regen wurde es nun immer wilder. Nur fünf Minuten vergingen, ehe Sei Muroya für die Niedersachsen zentral im Strafraum auf 3:1 stellte. Sandhausen hatte sich aber noch nicht aufgegeben und kam keine 120 Sekunden später durch einen Kopfball von Bashkim Ajdini wieder auf 2:3 heran (73.). Der eingewechselte Abu-Bekir El-Zein hätte kurz vor Schluss beinahe sogar noch das 3:3 erzielt, fand aber in Zieler seinen Meister (88.).

96 zu Hause gegen den HSV

Zum Auftakt des 10. Spieltages in zwei Wochen empfängt Hannover 96 den Hamburger SV zum Spitzenspiel (Freitag, 30.09.2022 um 18.30 Uhr). Sandhausen ist einen Tag später auswärts in Fürth gefordert (13.30 Uhr).