2. Bundesliga HSV schlägt Düsseldorf im Spitzenspiel Stand: 17.09.2022 22:58 Uhr

Der Hamburger SV hat das Spitzenspiel der 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen und zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernommen.

Die Hamburger kletterten mit dem 2:0-Sieg auf den ersten Rang, die Fortuna rutschte auf Platz sechs. Zudem vermiesten die "Rothosen" Fortuna-Trainer Daniel Thioune die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Coach war im Mai 2021 nach dem verpasstem Aufstieg beim HSV freigestellt worden.

Benes zweimal an den Pfosten

Das Spiel startete munter. Schon in der zweiten Minute zog Hamburgs Lazlo Benes aus zwölf Metern nach einer schönen Einzelleistung ab, traf aber nur die Latte. Und es ging turbulent weiter. Wenige Minuten später rasselten HSV-Stürmer Robert Glatzel und der Fortune Matthias Zimmermann mit den Köpfen zusammen. Der Düsseldorfer erlitt eine Platzwunde und musste früh ausgewechselt werden. Als er noch an der Seitenlinie behandelt wurde, knallte Benes den Ball erneut ans Gebälk des Fortuna-Tores.

Glatzel trifft zur Führung

Die Hanseaten waren auch danach das dominierende Team und in der 21. Minute war es dann soweit. Bakery Jatta zog auf dem rechten Flügel auf und davon und bediente dann in der Mitte Glatzel, der sich diese Chance aus kurzer Distanz nicht nehmen ließ. Wenig später stand Glatzel erneut einschussbereit vor dem Tor, doch Torwart Florian Kastemmeier fing die Flanke ab.

Danach beruhigte sich die Partie. Die Gäste aus dem Rheinland konnten offensiv aber kaum Akzente setzen. Kurz vor der Pause dann aber noch fast das 2:0. Nach einer Flanke von Jean-Luc Dompé war Jatta mit dem Kopf zur Stelle, Kastenmeier parierte. Wenig später war der Schlussmann erneut gegen Mario Vuskovic zur Stelle.

Düsseldorf bemüht - aber harmlos

Zur Pause brachte Thioune Shinta Appelkamp und Emmanuel Iyoha in die Partie, die besseren Chancen hatte aber weiter zunächst der HSV. So scheiterte Moritz Heyer nach schönem Pass von Jatta aus spitzem Winkel an Kastenmeier.

Die erste wirklich gute Aktion hatten die Fortunen dann in der 58. Minute, als sie nach Balleroberung schnell umschalteten. Tatsächlich landete der Ball dann auch im Hamburger Tor, doch Dawid Kownacki stand bei der Ballabgabe klar im Abseits.

Nach genau einer Stunde hätte Glatzel dann für die Vorentscheidung sorgen können, als er nach schönem Pass von Dompé frei auf das Tor zulief, im letzten Moment aber von Abwehrspieler Tim Oberhof gestoppt wurde.

Jatta macht den Deckel drauf

In der Schlussphase kamen die Fortunen besser ins Spiel und Thioune verstärkte die Offensive, er brachte Kwadwo Baah für Defensivspieler Jorrit Hendrix und später dann auch Rouwen Hennings ins Spiel. Allerdings blieben die Gäste weitgehend ideenlos. Die Hamburger verteidigten alles weg. In den letzten Minuten wurde es dann nochmal turbulent. Zuerst traf der Hamburger Sonny Kitel den Pfosten, dann machte Jatta mit seinem Treffer per Kopf in der 90. Minute alles klar.

Hamburg in Hannover, Düsseldorf empfängt Bielefeld

Zum Auftakt des 10. Spieltags ist der Hamburger SV in Hannover gefordert (Freitag, 30.09.2022 um 18.30 Uhr). Einen Tag später empfangen die Düsseldorfer den Bundesliga-Absteiger aus Bielefeld (13.00 Uhr).