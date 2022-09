Kleeblatt sendet Lebenszeichen Greuther Fürth feiert gegen Paderborn ersten Saisonsieg Stand: 18.09.2022 16:56 Uhr

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Sieg eingefahren - ausgerechnet gegen den bis dahin so starken SC Paderborn.

Von Frank Menke

Riesen-Überraschung in Fürth: Die Spielvereinigung gewann am Sonntag (18.09.2022) die Zweitliga-Partie gegen den SC Paderborn mit 2:1 (1:0). Damian Michalski (42. Minute) brachte die Hausherren in Führung, Dennis Srbeny (49.) glich für Paderborn aus, Branimir Hrgota (73.) erzielte den Siegtreffer für den Bundesliga-Absteiger.

Dank des ersten Saisonsiegs verließen die Fürther den letzten Tabellenplatz und rückten einen Rang höher. Für den umstrittenen Trainer Marc Schneider, zur neuen Saison verpflichtet, war es der erste Erfolg im zehnten Pflichtspiel.

Paderborn verlor erstmals wieder nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage und fiel hinter Spitzenreiter Hamburger SV auf den zweiten Rang zurück.

Fürth mit starker erster Hälfte und Lattentreffer

Vom Anpfiff weg war den Fürthern anzumerken, dass sie endlich ihren Negativlauf beenden wollten. Zwar hatte Paderborn mehr Ballbesitz, doch mit schnellen Angriffen sorgte die SpVgg immer wieder für Gefahr vor dem Tor der Ostwestfalen. Vom besten Angriff der 2. Liga war über weite Strecken erst einmal nichts zu sehen.

Im Gegenteil: Schon in der 20. Minute hätte die Spielvereinigung in Führung gehen können, ja müssen. Hrgota legte im Sechzehner dem völlig freistehenden Dickson Abiama auf. Der Nigerianer setzte den Ball vor dem leeren Tor aus elf Metern an die Unterkante der Latte.

Nach etwa einer halben Stunde fand Paderborn besser ins Spiel, die Führung gelang aber Fürth kurz vor der Halbzeit. Nach einer Ecke servierte Simon Asta den Ball auf den Kopf von Michalski, der aus neun Metern ins lange Eck einnickte.

Kalte Dusche nach Wiederanpfiff

Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff folgte die kalte Dusche für das Kleeblatt. Mit der ersten Chance im zweiten Durchgang gelang Paderborn der Ausgleich. Nach Zuspiel von Marvin Pieringer versenkte der eingewechselte SCP-Angreifer Srbeny von halblinks im Strafraum die Kugel im kurzen Eck.

Abgefälschter Siegtreffer

Paderborn blieb in der Folge tonangebend, aber Fürth kämpfte und belohnte sich. Ron Schallenberg fälschte einen Schuss von Hrgota unglücklich ab, der Ball senkte sich unhaltbar hinter SCP-Schlussmann Jannik Huth in die Maschen.

Paderborn antwortete mit wütenden Angriffen, die Franken verlegten sich auf Konter. Jeremy Dudziak (86.) verpasste die endgültige Entscheidung, scheiterte an Huth. Am Ende brachte Fürth den Sieg über die Zeit.

Paderborn gegen Darmstadt, Fürth gegen Sandhausen

Zum Auftakt des 10. Spieltags spielt der SC Paderborn zu Hause gegen Darmstadt (Freitag, 30.09.2022 um 18.30 Uhr). Einen Tag später um 13 Uhr ist Fürth ebenfalls im eigenen Stadion gegen den SV Sandhausen gefordert.