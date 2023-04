Turbulente Schlussphase Regensburg rettet Punkt gegen Magdeburg Stand: 09.04.2023 15:34 Uhr

Jahn Regensburg hat im Abstiegskampf der 2. Bundesiga Moral bewiesen und sich im Kellerduell gegen den 1. FC Magdeburg einen wichtigen Zähler gesichert.

Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic bleibt nach dem 2:2 (0:1) auf dem Relegationsplatz. Magdeburg hat nach nun elf Punkten aus den jüngsten sechs Spielen weiter einen komfortablen Vorsprung von fünf Zählern auf Regensburg.

Baris Atik erzielte mit einem herrlichen Freistoß ins lange Eck früh das 1:0 für die Gäste (10.). SSV-Keeper Jonas Urbig verschätzte sich allerdings. Andreas Albers (52.) glich nach einem bösen Patzer in der Gäste-Abwehr aus. Daniel Elfadli (80.) brachte die Gäste wieder in Führung, ehe Kaan Caliskaner (90.) spät der umjubelte Ausgleich gelang.

Heber sieht rote Karte in der Nachspielzeit

In einer hektischen Schlussphase sah der Magdeburger Daniel Heber nach einer Notbremse (90.+1) noch Rot.

Magdeburg führte zur Pause verdient. Der Jahn zeigte sich zwar bemüht, präsentierte sich aber in der Offensive wie so oft in dieser Saison zu harmlos und ohne jede Durchschlagskraft. Bis zum Spiel gegen Magdeburg hatten die Oberpfälzer gerade einmal 25 Tore in 26 Spielen erzielt. Nach dem Wechsel nutzte Albers allerdings die erste Möglichkeit gleich zum 1:1. Für den Stürmer war es der erste Treffer seit fünf Monaten.

In der hektischen Schlussphase stocherte Magdeburgs Lawrence (80.) den Ball über die Linie. Caliskaner (90.) rettete dann noch einen Punkt für den Jahn.

Regensburg eröffnet gegen Fürth

Zum Auftakt des 28. Spieltags muss der SSV Jahn Regensburg in Fürth bestehen (Freitag, 14.04.2023 um 18.30 Uhr). Magdeburg empfängt einen Tag später Sandhausen (13.00 Uhr).