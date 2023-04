Torjäger Kleindienst trifft Sieg in Fürth - Heidenheim festigt Rang zwei Stand: 28.04.2023 20:22 Uhr

Der 1. FC Heidenheim hat in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (28.04.2023) 2:0 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen. Dabei profitierte Heidenheim von individuellen Fehlern des Gegners.

Schon der Führungstreffer war ein kurioser. Um einen Heidenheimer Angriff zu unterbinden, spielte Fürths Verteidiger Damian Michalski einen Rückpass in Richtung seines Torhüters Andreas Linde. Zumindest war das wohl Michalskis Plan. Nur war sein Rückpass nicht flach und präzise, er war hoch und landete nicht bei Linde, er landete am Pfosten.

Von dort rollte der Ball in der siebten Minute vor die Füße von Tim Kleindienst, und der tat, was er in dieser Saison mit einiger Regelmäßigkeit tut: er traf. Für Kleindienst, 27, war es schon der 23. Saisontreffer.

Fürther Fehler, Heidenheimer Jubel

Auch der zweite Treffer des Abends resultierte aus einem Fürther Fehler. Diesmal landete ein Rückpass bei Torhüter Linde, nur zögerte der erst und ließ sich dann von Kleindienst unter Druck setzen. Am Ende passte Linde den Ball in Bedrängnis zu Heidenheims Jan-Niklas Beste - und der schob aus knapp 15 Metern ein (51.). Für den Mittelfeldspieler war es auch schon das zehnte Saisontor.

Fürth machte die Fehler, Heidenheim die Tore - so ließe sich das Spiel auch zusammenfassen. Und der Sieg für Heidenheim hätte noch deutlicher ausfallen können, alleine Kleindienst scheiterte noch dreimal an Linde (16., 25., 77.).

Auch die Fürther kamen zu einigen guten Möglichkeiten, doch ein Tor gelang ihnen nicht. In der ersten Hälfte fehlten bei einem Schlenzer von Dickson Abiama nur Zentimeter (37.). Bei einem Schuss von Marco Meyerhöfer reagierte Heidenheims Torhüter Kevin Müller glänzend (42.). Und bei einem Schuss von Branimir Hrgota stand Heidenheims Verteidiger Jonas Föhrenbach richtig und wehrte mit dem Kopf ab (71.).

Heidenheim erhöht Druck auf den HSV

Durch den Sieg festigt Heidenheim Platz zwei in der 2. Fußball-Bundesliga. 60 Punkte hat der Klub - vier mehr als der Hamburger SV auf Rang drei. Allerdings könnte der HSV mit einem Sieg gegen Magdeburg am Samstag (29.04.2023) wieder auf einen Punkt heranrücken.

Fürth hingegen steht als Elfter im Niemandsland der Tabelle, der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 ist einigermaßen komfortabel (8 Punkte).

Fürth in Bielefeld, Heidenheim gegen Magdeburg

Zum Auftakt des 31. Spieltags ist die SpVgg Greuther Fürth zu Gast in Bielefeld (Freitag, 05.05.2023 um 18.30 Uhr). Heidenheim empfängt zwei Tage später den 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr).