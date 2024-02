Niederlage in Paderborn Düsseldorf mit Pokal-Kater Stand: 04.02.2024 15:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf erlebte nach dem umjubelten Einzug ins Pokal-Halbfinale eine harte Landung im Alltag der 2. Fußball-Bundesliga. Die Düsseldorfer kassierten am Sonntag (04.02.2024) beim SC Paderborn eine 3:4-Niederlage und verloren den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

Nach der Niederlage ist für die Fortuna, die nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Spielen holen konnte, der Rückstand auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte angewachsen. Paderborn dagegen feierte den ersten Sieg im Jahr 2024 und schloss in der Tabelle als Sechster mit 31 Punkten zu den Düsseldorfern auf.

Düsseldorf in der ersten Halbzeit von der Rolle

Die Düsseldorfer, die fünf Tage zuvor noch den Sieg im DFB-Pokal am Millerntor feiern konnten, präsentierten sich in Paderborn im ersten Durchgang von der Rolle. Paderborns David Kinsombi legte mit seinem Führungstor in der 19. Minute den Grundstein für eine Viertelstunde des Grauens für die Gäste. Mattes Hansen (34.) und Filip Bilbija (36.), nach Sperre und Verletzung wieder in der Startelf, sorgten für eine 3:0-Pausenführung.

Düsseldorf erst in der zweiten Halbzeit wach

Die Fortuna zeigte nach Wiederanpfiff eine Reaktion: Nach den schnellen Treffern von Yannik Engelhardt (49.) und Neuzugang Marlon Mustapha (55.) schien die Partie auf einmal wieder offen. Doch Koen Kostons (82.) versetzte den Düsseldorfern mit dem Treffer zum 4:2 einen weiteren Dämpfer. Dennis Jastrzembski (90.) brachte die Fortuna noch einmal heran, doch Paderborn brachte den Vorsprung auch über die Nachspielzeit.

Paderborn zielstrebig, Düsseldorf wackelig

Die Düsseldorfer begannen abwartend, überließen den Gastgebern zunächst die Initiative. Folgerichtig ging Paderborn in Führung: Raphael Obermair zog auf dem rechten Flügel davon und legte für Kinsombi auf, der völlig frei zum Schuss kam. Es war das erste Tor der Ostwestfalen in diesem Jahr. Erst nach einer halben Stunde kam die Fortuna mit einem Kopfball von Ao Tanaka (31.) erstmals gefährlich vor das Paderborner Tor.

Doch die Abwehr der Gäste wackelte: Erst hatte Hansen etwas Glück, dass ihm der Ball vor die Füße sprang. Dann verwertete Bilbija eine starke Vorarbeit von Kostons. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Fortuna wie ausgewechselt - doch brachte sich erneut durch eigene Unachtsamkeit selbst in die Bredouille: Ein Patzer des Düsseldorfer Keepers Florian Kastenmeier ebnete Paderborn den vorentscheidenden Treffer zum 4:2.

Fortuna jetzt gegen Elversberg, Paderborn auf dem Betzenberg

Für die Fortuna geht es am 21. Spieltag am kommenden Samstag (13.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Elversberg weiter. Paderborn tritt am Samstagabend (20.30 Uhr) in Kaiserslautern auf dem Betzenberg an.