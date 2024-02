28. Dann nehmen die Gastgeber wieder Schwung auf und den gegnerischen Strafraum ins Visier. Nun segelt eine Flanke von der rechten Seite herein. Die gerät ein klein wenig zu hoch, Ilyas Ansah bekommt seinen Kopfball nicht kontrolliert und gedrückt.

26. Jetzt beruhigt sich das Geschehen wieder. Der SCP darf sich auch mal ausruhen - insbesondere, weil von den Rheinländern derzeit gar nichts kommt.

23. Paderborn verspürt nach dem Tor Rückenwind. Die Ostwestfalen spielen weiter nach vorn, geben aktuell den Ton an. Die Gäste müssen sich mit der Situation und dem neuen Spielstand offenbar erst noch arrangieren. Der Verdauungsprozess dauert an.

21. Daniel Thioune Düsseldorf Gelbe Karte für Daniel Thioune (Fortuna Düsseldorf)

Daniel Thioune ist nicht einverstanden mit den Entscheidungen, hat offenbar während der Entstehung des Gegentreffer etwas gesehen. Nach kurzer Diskussion mit Schiedsrichter Tobias Welz sieht der Gästetrainer Gelb.

19. David Kinsombi Paderborn Tooor für den SC Paderborn 07, 1:0 durch David Kinsombi

Laurin Curda schickt auf der rechten Seite Raphael Obermair ins Tempo. Dieser fackelt im Strafraum nicht lange, passt umgehend flach zur Mitte und in den Rückraum. Dort taucht David Kinsombi vollkommen frei auf und schießt aus leicht nach rechts versetzten elf Metern mit dem rechten Fuß unten ins rechte Eck. Für den Mittelfeldspieler bedeutet das den ersten Saisontreffer.

18. Jetzt bekommt es Jona Niemiec auf rechts mit zwei Gegenspielern zu tun und bleibt prompt hängen. Die Paderborner haben offenbar erkannt, dass dieser Düsseldorfer Spieler ganz besonders intensive Betreuung benötigt.

16. Matthias Zimmermann schickt auf rechts Jona Niemiec in den freien Raum. Der Flügelstürmer nimmt Tempo auf, vernascht Calvin Brackelmann und gelangt in den Sechzehner. Beim Torabschluss mit dem rechten Fuß fehlen dann Entschlossenheit und Genauigkeit. So kann Pelle Boevink zupacken.

13. Das Geschehen spielt sich fast ausnahmslos links und rechts der Mittellinie ab. Beide Teams schenken sich nichts, schon gar keinen Raum. Das führt aktuell regelmäßig zu Ballverlusten.

11. Inzwischen entwickelt sich die Partie durchaus abwechslungsreich. Beide Mannschaften zeigen Interesse am Ball und der Spielgestaltung. In den Zweikämpfen zeigen sich die Hausherren sehr bissig, ihnen fehlt aber noch eine Ballaktion im gegnerischen Sechzehner.

9. Über rechts gelangen die Düsseldorfer in den Sechzehner. Christos Tzolis rutscht zum Ball, bringt den zur Mitte. Dort braust Ísak Jóhannesson heran, doch im allerletzten Moment geht David Kinsombi dazwischen und rettet.

8. Von der linken Seite zieht Sebastian Klaas fast an der Strafraumgrenze zur Mitte und bringt aus halblinker Position den zweiten Torschuss der Partie an. Mit dem rechten Fuß befördert der Mittelfeldspieler den Ball etwas überhastet links an der Kiste vorbei.

5. Dann deuten die Gastgeber erstmals Zielstrebigkeit an. David Kinsombi bedient Koen Kostons, der sich in Richtung Sechzehner bewegt, dann aber von Yannik Engelhardt gehalten wird. Um den fälligen Freistoß in ziemlich zentraler Position kümmert sich Raphael Obermair. Dessen Rechtsschuss aus fast 20 Metern bleibt in der Düsseldorfer Mauer hängen.

4. Inzwischen hat sich das Geschehen im verregneten Paderborn komplett beruhigt. Tempo ist nicht vorhanden. Beide Mannschaften versuchen, über ruhiges Passspiel Sicherheit zu gewinnen.

2. Düsseldorf legt forsch los, attackiert den Gegner früh und lässt die Paderborner zunächst gar nicht aus deren Hälfte kommen. Erst jetzt schwimmen sich die Hausherren mal etwas frei und sammeln etwas Ballbesitz ein.

1. Spielbeginn

Übrigens ging die Hinrundenpartie vom dritten Spieltag mit 2:1 an Paderborn. Und auch ihr letztes Heimspiel gegen die Fortuna konnten die Ostwestfalen vor ziemlich genau einem Jahr gewinnen (4:1). In der Saison davor holten die Düsseldorfer gegen den SCP ihren letzten Auswärtspunkt. Für einen Sieg der Rheinländer an dieser Stelle müssen wir allerdings bis April 2014 zurückblättern (1:2). Seither sind die Paderborner inklusive der Bundesligasaison 2019/2020 in fünf Heimspielen ungeschlagen geblieben (drei Siege).

Paderborn ist eher im grauen Mittelfeld der Liga angesiedelt. Nach unten wie nach oben besteht zu den beiden Relegationsplätzen ein Abstand von jeweils acht Punkten. Aber natürlich möchte der SCP anlässlich seines 500. Zweitligaspiels dem heimischen Publikum einen Sieg bescheren. Dafür sollten die Ostwestfalen mal wieder ein Tor erzielen. Das nämlich ist in diesem Jahr noch nicht gelungen – weder bei der 0:1-Heimniederlage gegen Fürth und noch beim 0:0 in Osnabrück. So geht der letzte Sieg auf ein 3:0 hier an dieser Stelle kurz vor Weihnachten gegen Rostock zurück.

In jedem Fall können die Gäste auf den zusammen mit dem HSV durchschlagskräftigsten Angriff (40 Saisontore) und darüber hinaus auf die drittstärkste Defensive (25 Gegentreffer) bauen. Als drittbeste Auswärtsmannschaft weist die Fortuna in der Fremde ein Torverhältnis von 22:8 auf. Diese beiden Zahlen bedeuten ligaweite Spitze. In diesem Kalenderjahr sind die Rheinländer in der Liga allerdings noch sieglos, spielten bei der Hertha 2:2 und verloren daheim gegen St. Pauli 1:2. Dafür revanchierte man sich am Dienstag, kegelte den Zweitligatabellenführer auf dramatische Art und Weise im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal. Den letzten Dreier in der Liga fuhr Düsseldorf zum Abschluss der Hinrunde Mitte Dezember in Magdeburg ein (3:2).

Aus tabellarischer Sicht hat der Achte den Fünften zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegen drei Punkte. Allerdings gibt es hinsichtlich der Tordifferenz deutliche Unterschiede, weshalb Paderborn (-1) heute nicht an der Fortuna (+15) vorbeikommen kann. Es geht ohnehin eher darum, irgendwie den Anschluss zu den Aufstiegsregionen zu halten. Das gilt in erster Linie für Düsseldorf – mit fünf Zählern Rückstand zu Rang drei.

Im Vergleich zum 0:0 am vergangenen Spieltag in Osnabrück nimmt Łukasz Kwasniok vier Wechsel vor. Anstelle von Aaron Zehnter (Bank), Kai Klefisch (Gelb-Rot-Sperre), Sirlord Conteh und Felix Platte (beide Bank) rücken Calvin Brackelmann, Filip Bilbija (zurück nach Rotsperre), Mattes Hansen und Ilyas Ansah und Paderborns Startelf. Aufseiten der Gäste gibt es nach den 120 Pokalminuten auf St. Pauli vom Dienstag und dem Einzug ins Halbfinale drei Veränderungen. Vincent Vermeij (Bank), Felix Klaus (Innenbanddehnung im Knie) und Emmanuel Iyoha (Faserriss in der Bauchmuskulatur) sind nicht in Düsseldorfs Anfangsformation zu finden. Dafür beordert Daniel Thioune heute Matthias Zimmermann, Jona Niemiec und Christoph Daferner von Beginn an auf den Platz. Die jüngsten Neuzugänge Joshua Quarshie und Marlon Mustapha sitzen erstmals in der 2. Liga auf der Bank.