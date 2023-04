3:0 bei Holstein Kiel Darmstadt 98 steuert stramm auf den Aufstieg zu Stand: 30.04.2023 15:21 Uhr

Darmstadt 98 gewinnt bei Holstein Kiel und kommt dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga immer näher. Der Relegationsplatz ist dem Tabellenführer schon nicht mehr zu nehmen.

Ein Abrutschen auf den dritten Platz wäre aber eine Enttäuschung für die Hessen, denn nach dem 3:0-Erfolg am Sonntag (30.04.2023) an der Ostsee hat die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht acht Punkte Vorsprung auf den HSV. Die Hamburger verloren am Tag zuvor mit 2:3 beim 1. FC Magdeburg.

Kiel kann die zweite klare Niederlage hintereinander bei einem Aufstiegskandidaten - zuvor ebenfalls 0:3 beim 1. FC Heidenheim - verkraften. Mit 40 Punkten steht die KSV auf einem gesicherten Platz im Mittelfeld der 2. Liga.

Müller und ein Eigentor sorgen schnell für klare Führung

Von einem perfekten Start für Darmstadt 98 in der Partie bei Holstein zu sprechen, wäre ein bisschen übertrieben, denn Matthias Bader vergab nach gerade drei Minuten eine sehr gute Chance, als er den Ball aus kurzer Distanz neben das Tor schob. Es dauerte allerdings nur knapp zwei weitere Minuten, bis die "Lilien" in Führung gingen. Kiels Torwart Robin Himmelmann wehrte einen Schuss von Mathias Honsak prächtig ab, allerdings landete der Ball direkt auf dem Kopf von Jannik Müller, der zum 0:1 einnickte.

Bei besten Bedigungen entwickelte sich ein attraktives Fußballspiel, in dem auch Holstein zu Chancen kam. Die besseren hatte aber nach wie vor der SV Darmstadt. Braydon Manu lief nach einem weiten Pass allein auf Himmelmann zu, sah Honsak neben sich und passte quer. Allerdings hätte der Pass viel mehr Schärfe benötigt. So klärte ein Kieler Verteidiger (11.).

Die Gäste waren spielerisch besser und kombinierten schnell und sicher. Aber auch die weiten Pässe brachten Gefahr vor das Kieler Tor, weil mehrere kopfballstarke Abnehmer vorhanden sind. So köpfte der 1,90 Meter große Mittelstürmer Phillip Tietz eine Flanke von Bader von der Torauslinie in die Mitte. Simon Lorenz wollte mit einem Spreizschritt klären und traf den Ball auch, allerdings landete er zum 2:0 für die "Lilien" ins Netz.

Tietz erhöht früh nach der Pause

Die letzten Zweifel am Sieger des Spiels beseitigte Darmstadt in der 52. Minute. Dieses Mal kam der Pass von Manu präzise und mit dem richtigen Tempo auf Tietz, der links unten zum 3:0 traf.

Holstein war in der Partie nie hoffnungslos unterlegen, in der Offensive aber bei weitem nicht so gefährlich wie die Gäste, die der Rückkehr in die Bundesliga nach dem 19. Saisonsieg nah sind.

Darmstadt bittet St. Pauli zum Spitzenspiel

Am kommenden Wochenende empfängt der SV Darmstadt 98 den FC St. Pauli zum Spitzenspiel (Samstag, 06.05.2023 um 20.30 Uhr). Kiel ist am Nachmittag bei Fortuna Düsseldorf gefordert.