Vorentscheidung mehrfach verpasst Hertha gibt Sieg gegen Karlsruhe aus der Hand Stand: 11.11.2023 22:58 Uhr

Die Berliner Hertha ist in der Zweiten Liga auf dem Weg nach oben gestolpert. Gegen den Karlsruher SC drehte der Hauptstadtklub erst einen Rückstand, gab den Sieg am Samstagabend (11.11.2023) aber dann doch noch aus der Hand - am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2.

"Wir haben am Anfang 25 Minuten verschenkt, das geht nicht" , sagte Hertha-Coach Pal Dardai anschließend: "Wir haben uns dann mit Mentalität gerettet, hatten genügend Chancen - und am Ende können wir sogar noch verlieren."

Zunächst lief die Partie im Olympiastadion zugunsten der Gäste. In einer ziemlich chaotischen Abwehrsituation nach einem Eckball bugsierte Deyovaisio Zeefuik - bedrängt von Jerome Gondorf - den Ball in der 10. Minute ins eigene Tor.

Reese überrascht Drewes

Karlsruhe führte zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, verpasste es aber, entscheidend nachzulegen. So kamen die Berliner nach einer halben Stunde aus dem absoluten Nichts zum Ausgleich: Trainer-Sohn Marton Dardai leitete den Angriff ein, dann köpfte Fabian Reese nach der Linksflanke aus großer Distanz über den verdutzten KSC-Keeper Patrick Drewes hinweg ins lange Eck - 1:1.

Noch vor dem Seitenwechsel gingen dann die Berliner in Führung - und wieder sah Drewes nicht gerade brillant aus. Nach dessen missglückter Klärungsaktion in der 42. Minute hielt Haris Tabakovic die Kugel mit der Hacke im Spiel, im Zentrum wuchtete Florian Niederlechner den Ball per Kopf zum 2:1 über die Linie.

Reese verpasst die Vorentscheidung

Und Drewese blieb auch nach dem Seitenwechsel im Zentrum des Geschehens. Nach einer Stunde landete sein Fehlpass im Spielaufbau bei Reese, der aber im Zentrum die freistehenden Kollegen übersah und selbst abschloss - vom Innenpfosten sprang die Kugel zurück ins Feld.

Und die Berliner hatten weitere Chancen, dominierten den KSC nun deutlich. Doch auf brillantes Zuspiel von Smail Prevljak verpasste Tabakovic (78.) ebenso das mögliche 3:1 wie kurz danach Pascal Klemens nach dem Pass von Tabakovic.

Ausgleich durch Jensen

Wie so oft im Fußball rächte sich dieser Chancenwucher. In der 81. Minute bediente Gondorf Leon Jensen, der sofort den Abschluss suchte. Die Berliner Marc-Oliver Kempf und Toni Leistner wollten noch retten, fälschten den Ball aber nur noch ab, so dass Tjark Ernst im Hertha-Tor letztlich keine Chance hatte - 2:2. Danach spielten beide Teams noch auf Sieg, im Endeffekt war die Punkteteilung deshalb auch durchaus in Ordnung.

Hertha in Hannover, KSC empfängt Nürnberg

Hertha BSC eröffnet den 14. Spieltag auswärts in Hannover 96 (Freitag, 24.22.2023 um 18.30 Uhr). Karlsruhe hat zwei Tage später den 1. FC Nürnberg zu Gast (13.30 Uhr).