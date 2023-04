Erster Sieg seit November Hannover beendet Sieglos-Serie gegen Sandhausen Stand: 01.04.2023 14:55 Uhr

Es klappt doch noch: In der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 das erste Mal seit Anfang November wieder gewonnen. Gegen Sandhausen musste aber erst Trainer Leitl den entscheidenden Impuls setzen.

Am Samstag (01.04.2023) setzten sich die Hannoveraner mit 3:1 (1:1) gegen Tabellenschlusslicht Sandhausen durch. Maximilian Beier (45.+2), Derrick Köhn (61.) und Louis Schaub (88.) trafen für 96. Christian Kinsombi hatte den SVS in Führung gebracht (14.).

Durch den Sieg beendeten die Niedersachsen die Negativserie von neun Ligaspielen ohne Sieg. Für Sandhausen wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner.

Kinsombi erst übermotiviert, dann eiskalt

Gleich vom Start weg agierte aber Sandhausen selbstbewusster als die eher unsicher auftretenden 96er, sorgte für mehr Wirbel. Nachdem Kerim Calhanoglu die erste Torchance der Partie vergab (2.), trat auch Kinsombi früh in Erscheinung.

Zunächst kam er im Mittelfeld gegen Sebastian Ernst viel zu spät, traf den 96-Akteur mit offener Sohle am Knöchel und sah Gelb (8.). Danach zeigte Kinsombi allerdings, was er viel besser kann: Tore schießen. Nach einem Konter wurde er von Franck Evina bedient.

96-Trainer Leitl greift noch vor der Pause ein

Die Gastgeber taten sich hingegen enorm schwer, selbst Akzente zu setzen. So schwer, dass Trainer Stefan Leitl in der 39. Minute genug hatte vom passiven Auftritt seines Teams. Er nahm in Luka Krajnc einen Innenverteidiger vom Feld, brachte Offensivmann Schaub und stellte auf Viererkette um.

Tatsächlich gelang Hannover dann noch vor dem Halbzeitpfiff nach einem Standard der Ausgleich durch Beier. Ermöglicht wurde das auch durch Torwart Ron-Robert Zieler, der kurz zuvor noch gegen Abu-Bekir El-Zein glänzend einen weiteren Gegentreffer verhindert hatte (44.).

Hannover plötzlich schwungvoller

Und Hannover agierte nach dem Wiederanpfiff auf einmal entschlossener und investierte mehr. Belohnt wurde das durch den ansehnlich herausgespielten Treffer von Köhn. Die Vorlage gab Cedric Teuchert, der selbst bereits am Pfosten gescheitert war (51.), mit einem perfekten Schnittstellenpass.

Zuvor hatte aber in der eigenen Drangphase Havard Nielsen mit dem Kopf aus kurzer Distanz einen strammen Schuss von Evina blocken müssen (53.). Bis zum Ende der Partie wurde auch Sandhausen immer mal wieder gefährlich. Abgesehen von einem Kopfball von Dennis Diekmeier (59.) kam aber nicht allzu viel Konkretes dabei rum.

Schaub wirbelt Sandhausen-Defensive durcheinander

Stattdessen wirbelte für Hannover Joker Schaub die Sandhausen-Defensive durcheinander. Erst setzte er in einer kuriosen Szene den Ball per Kopf an den Pfosten, im Fallen kam die Kugel nochmal zu ihm - und Schaub köpfte vorbei (78.). Jubeln durfte der Joker aber dann doch noch: Er versenkte einen wuchtigen Volley-Schuss im Netz.

Sandhausen zu Hause gegen Fürth

Im Kampf gegen den Abstieg trifft der SV Sandhausen als nächstes im eigenen Stadion auf die SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 09.04.2023 um 13.30 Uhr). Hannover ist einen Tag zuvor zu Gast in Hamburg (13.00 Uhr).