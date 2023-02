SCP hält Anschluss Paderborn dreht Sieben-Tore-Kick in Hannover Stand: 11.02.2023 14:56 Uhr

Im Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga lieferten sich Hannover 96 und der SC Paderborn am Samstag (11.02.23) ein packendes Spiel mit sieben Toren. Mit dem 4:3 (2:2)-Auswärtssieg hält am Ende aber nur der SCP Anschluss an die Aufstiegsränge. Hannover muss seine Ambitionen mit 28 Punkten und Tabellenplatz acht etwas zurückschrauben.

Nach der Schweigeminute für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien gehörten die ersten Minuten eindeutig den Hausherren und Cedric Teuchert im Besonderen. Der Stürmer wurde von Trainer Stefan Leitl neu in die Startelf berufen und bedankte sich nach 90 Sekunden mit dem Führungstreffer. Nur zwei Minuten später war es erneut Teuchert, der die ungeordnete Abwehr der Paderborner düpierte und auf 2:0 erhöhte (4.).

Paderborn kommt beeindruckend zurück

Aber Paderborn erholte sich schnell von Teucherts Doppelpack. Robert Leipertz hauchte dem SCP wieder Leben ein und traf aus spitzem Winkel zum Anschluss (6.). Den nächsten Aufreger in einer wilden ersten Halbzeit gab es erneut im H96-Strafraum. Leipertz wurde im Sechzehner von Börners gefoult, Florent Muslija verwandelte den fälligen Strafstoß mittig unter die Latte (26.).

Nach der Pause kamen die Ostwestfalen besser aus der Kabine. Erneut Leipertz konnte einen schönen Spielzug über die linke Seite zur ersten Paderborner Führung abschließen (55). Die dritte Pleite im dritten Rückrundenspiel für die Niedersachsen besiegelte schließlich Sirlord Conteh (71.). Paderborns Joker stach nur vier Minuten nach seiner Auswechslung.

"Das Wichtigste war, dass wir nach dem schnellen Rückstand sofort zurückgekommen sind" , sagte Doppeltorschütze Leipertz in der Sportschau und ergänzte mit Blick auf das enge Aufstiegsrennen: "Wir müssen unsere Hausaufgaben weiter machen."

Hannovers Anschlusstreffer durch Maximilian Beier (83.) sorgte noch einmal für Hoffnung und eine spannende Schlussphase. Aber am Ende stand der dritte Sieg in Folge für Paderborn und zumindest vorläufig Tabellenplatz vier.

Hannover in Regensburg, Paderborn gegen Kaiserslautern

Zum Auftakt des 21. Spieltages empfängt der SC Paderborn den Aufsteiger aus Kaiserslautern (Freitag, 17.02.2023 um 18.30 Uhr). Einen Tag später ist Hannover in Regensburg gefordert (13 Uhr).