2. Liga, Freitagsspiel Heidenheim mit Big Points in Hannover Stand: 14.04.2023 20:23 Uhr

Die Erstliga-Träume des 1. FC Heidenheim werden immer realistischer: Die Ostwürttemberger gewannen am Freitagabend (14.04.23) mit 3:0 (3:0) in Hannover und bleiben in der Spitzengruppe in Liga zwei.

Der FCH überholte in der Tabelle zumindest für einen Tag den Hamburger SV und rückten auf Platz zwei hinter Darmstadt 98 vor. Die Hanseaten treten am Samstagabend beim 1. FC Kaiserslautern an.

Drei Gäste-Treffer vor der Pause

Jan-Niklas Beste brachte die Gäste technisch anspruchsvoll per Dropkick von der Strafraumkante aus in Führung (31.), wenig später ließ Tim Kleindienst bei einem Konter 96-Keeper Ron-Robert Zieler mit einem Lupfer keine Chance (35.). Noch vor der Pause erhöhte Denis Thomalla (45.+4) per Kopf nach einem Flankenball von Beste.

Maximilian Beier ließ die beste Hannoveraner Chance aus, als er einen Strafstoß nach einem Foul von Mainka an Nielsen schwach aufs linke untere Eck schoss und Kevin Müller zudem reaktionsschnell den Schuss parierte (82.).

Hannover rutschte im Mittelfeld auf Rang elf ab, hat bei ausstehenden sechs Partien in der aktuellen Saison sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Hannover in Bielefeld, Heidenheim gegen Kiel

Am 29. Spieltag ist Hannover 96 zu Gast in Bielefeld (Samstag, 22.04.2023 um 13.00 Uhr). Heidenheim empfängt einen Tag später Holstein Kiel (13.30 Uhr).