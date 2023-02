Oberdorf und Hennings treffen Späte Tore erlösen Düsseldorf gegen Sandhausen Stand: 12.02.2023 15:24 Uhr

Trotz einer Vielzahl an hochkarätigen Torchancen musste Fortuna Düsseldorf in der 2. Liga lange gegen SV Sandhausen zittern - zwei Treffer in der Schlussphase sorgten dann doch noch für einen wichtigen 2:0 (0:0)-Sieg.

Für Düsseldorf gab es nur eine Zielsetzung in dieser Partie: ein Sieg. Nach den schmerzhaften Erfahrungen der vorherigen Tage - Pokal-Aus in Nürnberg nach Elfmeterschießen und Pleite im Verfolgerduell in Paderborn (1:4) - war die Fortuna gegen Sandhausen in der Pflicht, wollte sie mehr, als den Rest der Saison im Mittelfeld der Zweitligatabelle zu verbringen.

Entsprechend druckvoll startete die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune - der jedoch neben dem Verpassen einer Vielzahl an guten Gelegenheiten vor allem einen schmerzhaften Verlust hinnehmen musste.

Düsseldorfs Topscorer Dawid Kownacki (acht Tore, sechs Vorlagen) zog sich in der Anfangsphase eine Muskelverletzung zu, wurde schon in der 18. Minute durch Daniel Ginczek ersetzt.

Ohne Kownacki geht bei Fortuna wenig

Darunter litten die Offensivbemühungen enorm, das Spiel verflachte - und Sandhausen hatte wenig Mühe damit, die gegnerischen Angriffe abzuwehren. Genau darauf beschränkte sich der Außenseiter, für den es auch in dieser Saison nur darum geht, den Klassenerhalt zu schaffen.

Kurz vor der Halbzeit hatte Düsseldorf dann doch den Hochkaräter, den sich das Team so mühselig erarbeiten musste. Wie so oft setzte sich Felix Klaus über die rechte Seite durch, diesmal fand seine Flanke jedoch einen Abnehmer, Ginczek köpfte aber zu unplatziert genau in die Hände von SV-Torhüter Patrick Drewes (39.). Das hätte die Fortuna-Führung sein müssen.

Düsseldorfer Restart mit Chancenwucher

Das galt auch für die erste Aktion in der zweiten Halbzeit. Nach einem Eckball kam Kapitän Andre Hoffmann völlig frei aus fünf Metern zum Kopfball, verfehlte das gegnerische Tor jedoch (46.). Eine halbe Minute später parierte Drewes einen Volleyschuss von Rouwen Hennings stark (47.), und auch bei Ginczeks Direktabnahme war der Torhüter der Gäste zur Stelle (52.). Sekunden später vergab Hennings den nächsten Düsseldorfer Hochkaräter aus kurzer Distanz.

Nach einer Stunde lag das Torschussverhältnis bei 16:0 zugunsten der Fortuna, in Sachen Toren stand jedoch bei beiden Vereinen nach wie vor die Null - und der Druck auf die Gastgeber stieg an. Mit einem Sieg konnte Düsseldorf den Rückstand auf Relegationsplatz drei wieder auf fünf Punkte verkürzen und wieder Hoffnung auf die Rückkehr in die Bundesliga schöpfen.

Oberdorf erzwingt das Glück

Und dann hatte Sandhausen plötzlich die gute Möglichkeit zur Führung. Nach einem Konter kam Alexander Esswein aus kurzer Distanz zum Abschluss, erreichte den Ball aber nur noch mit einer Grätsche und schoss ans Außennetz des Düsseldorfer Tores (70.).

Doch auch Fortuna hatte weiter Möglichkeiten, versuchte es jedoch zu oft mit der Brechstange. Das Thioune-Team probierte es nahezu aus allen Lagen, wirkte zunehmend verkrampft und verzweifelt vor dem gegnerischen Tor. Doch es brachte schließlich doch den Erfolg. Tim Oberdorf hatte bei einem der vielen Versuche das Glück, das vorher fehlte, und sein abgefälschter Schuss landete zum 1:0 im Tor (86.).

Wenig später durfte Fortuna dann nochmal jubeln. Nach einer Flanke von Jona Niemiec, der im Pokal sein Profidebüt gegeben und den letzten Elfmeter verschossen hatte, flankte auf Hennings, der aus fünf Metern die Entscheidung besorgte (88.). Und Düsseldorf zurück ins Rennen um die Relegation schoss.

Düsseldorf als Nächstes in Fürth

Fortuna Düsseldorf muss am 21. Spieltag nach Fürth (Samstag, 18.02.2023 um 13.00 Uhr). Sandhausen ist einen Tag später zu Hause gegen Karlsruhe gefordert (13.30 Uhr).