Remis gegen Fürth Schalker Mini-Serie gestoppt Stand: 15.12.2023 20:30 Uhr

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge musste der FC Schalke in der 2. Bundesliga einen kleiner Dämpfer hinnehmen. Im Heimspiel gegen Greuther Fürth kamen die Schalker nicht über ein 2:2(1:0)-Remis hinaus.

Schalke war durch Youngster Keke Topp (30.) und Kenan Karaman (73.) zweimal in Führung gegangen. Branimir Hrgota (50.) und Simon Asta (77.) sorgten für den Fürther Ausgleich. Die Franken sind damit auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen und schoben sich in der Tabelle am HSV vorübergehend vorbei auf Rang drei. Schalke tritt weiter auf der Stelle im Tabellenmittelfeld und bleibt 13.

Vor 60.000 Zuschauern in der Schalker Arena entwickelte sich von Beginn an ein unterhaltsames Zweitliga-Spiel. Beide Teams agierten trotz unterschiedlicher Tabellenregionen auf Augenhöhe, beiden war das Selbstbewusstsein anzumerken, das sie in den vergangenen Wochen getankt hatten.

Vor allem die Schalker zeigten sich anfangs stabil - das lag auch an einem ganz jungen Mann, dem Trainer Geraerts von Beginn an das Vertrauen schenkte: Keke Topp.

Topp trifft zur Führung

"Ich erwarte viel Bewegung von ihm" , hatte Karel Geraerts vor dem Spiel von dem jungen Topp gefordert, der unter dem Belgier erstmals in der Startelf stand, auch deshalb weil Brian Lasme passen musste. Und Topp lieferte. Nach exakt einer halben Stunde Spielzeit klingelte es im Fürther Tor.

Blendi Idrizi hatte einen Ball wunderbar hinter die Kette der Fürthert gespielt. Topp nahm die Kugel auf und schloss beherzt, ohne lange zu fackeln mit links ins lange Eck ab - ein schöner Treffer und das erste Profi-Tor für den erst 19-jährigen Stürmer. Zudem: der 17. Torschütze in dieser Saison für die Schalker - Liga-Höchstmarke.

Terodde verpasst das 2:0

Topps erfahrener Sturmpartner Simon Terodde hätte kurz vor der Pause auf 2:0 stellen können oder müssen. Doch dem Routinier versprang ein Ball freistehend vor dem Fürther Tor.

Schalke ging nicht unverdient mit der Führung in die Pause. Den besseren Start in die zweite Hälfte hatten dann allerdings die Franken. Armindo Sieb steckte einen Ball auf Hrgota durch. Der Schwede scheiterte per Lupfer zunächst an Schalke-Keeper Ralf Fährmann, den Abpraller musste er dann nur noch über die Linie drücken.

Ampelkarte für Murkin

Doch Karaman brachte die Schalker wieder in Führung, nachdem es zuvor eine schöne Kombination von Tino Tempelmann und Derry Murkin gegeben hatte. Die Freude darüber währte bei den Schalkern aber nicht lange.

Simon Asta machte nur vier Minuten später den Ausgleich für das Team von SpVgg-Coach Alexander Zorninger. Tobias Mohr schlug einen Ball nicht weg, Asta war zur Stelle und drosch den ball über die Linie. Die letzten zehn Minuten mussten die Schalker in Unterzahl überstehen, weil sich der Engländer Murkin die Gelb-rote Karte nach Foulspiel abholte.

Schalke nach Winterpause gegen HSV, Fürth in Paderborn

Die Königsblauen sind im neuen Jahr gegen den HSV gefordert (Samstag, 20.01.2024 um 20.30 Uhr). Für die SpVgg geht es nach Paderborn (Sonntag, 20.01.2024 um 13.30 Uhr).