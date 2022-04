Darmstadt sofort auf Betriebstemperatur

Die in der Länderspielpause von Corona-Infektionen geplagten Darmstädter begannen am heimischen Böllenfalltor schwungvoll. Schon mit dem ersten Angriff lag das 1:0 in der Luft, aber Mathias Honsak traf eine Hereingabe im Strafraum nicht richtig (4.). Wenig später war es dann aber soweit. Nach einem Konter landete eine Flanke von Bader von rechts direkt im Tor.

Darmstadt machte seinen Fans, die noch am Vormittag mitgeholfen hatten, das Spielfeld vom Schnee zu befreien, danach weiter Spaß. Honsak hatte bei einem Solo über den linken Flügel mit einem Schuss aufs kurze Ecke den nächsten Treffer auf dem Fuß (25.). Kiel tauchte dagegen kaum einmal gefährlich vor dem 98-Tor auf.

Seydel zur Stelle

Dafür erhöhten die Gastgeber noch vor der Pause. Einen Pass in die Tiefe auf den rechten Flügel brachte Bader nach einem Sprint flach vor das Tor, wo Seydel ihn freistehend aus fünf Metern nur noch zum 2:0 über die Linie drücken musste.

Kiel wechselte zur Pause, brachte mit Wriedt und Finn Bartels neue Offensivkräfte und stellte in der Abwehr auf Dreierkette um. Die Maßnahmen von Trainer Marcel Rapp fruchteten sofort. Wriedt traf beim ersten Angriff von halblinks zum 1:2 ins kurze Eck.

Schuhen hält Mühling-Elfer

Aber schon im Gegenzug brachte Manu eine Holland-Hereingabe von links sträflich frei stehend aus kurzer Entfernung zum 3:1 im Tor unter. Kiel hätte noch einmal verkürzen können, aber "Lilien"-Torwart Marcel Schuhen parierte einen von ihm selbst verursachten Foulelfmeter gegen Kiels Mühling (60.).

Die Partie blieb danach offener als in der ersten Halbzeit, aber Darmstadt hatte weiter die besseren Möglichkeiten. So traf Phillip Tietz bei einem Konter nur den Pfosten (76.). Die "Lilien" spielen am 29. Spieltag kommenden Samstagabend (09.04.2022) beim 1. FC Nürnberg. Die Kieler haben am Sonntag (13.30 Uhr) in einem Nordduell den Hamburger SV zu Gast.

Quelle: red