Top-Torjäger Terodde und Tietz direkt im Spiel

Das Spitzenspiel hielt von Beginn an, was es versprach: Der SVD drückte zu Beginn Schalke weit hinten rein. Eine Flanke von links köpfte Philipp Tietz an den Pfosten, von wo der Ball wieder vor seine Füße sprang und der Stürmer so abstauben konnte. Schalke antwortete postwendend: Mit dem ersten gelungenen Angriff fand der Spitzenreiter seinen Top-Torjäger Terodde, der zum Ausgleich einköpfte.

Nach einer halben Stunde war erneut Terodde per Kopf zur Stelle, als er eine Flanke zur S04-Führung verwertete. Doch auch Darmstadt hatte einen gut aufgelegten Angreifer auf dem Rasen: Drei Minuten nach dem Führungsspieler der Knappen flog eine SVD-Flanke von rechts in den Strafraum und Tietz glich das Spiel wieder aus. Bülter brachte noch vor der Pause mit einem abgefälschen Abschluss die Gäste wieder in Front.

Bülter entscheidet die Partie

Nach der Pause ging es sofort wieder spektakulär los: Bülter lief bei einem langen Ball durch, umkurvte SVD-Torwart Morten Behrens und schob ein. Eine Entscheidung war damit nicht gefallen - beide Teams spielten konsequent nach vorne. Rodrigo Zalazar traf für die Gäste nur den Querbalken (57.). Bülter avancierte schließlich zum Mann des Tages: Von rechts zog er in die Mitte und schoss aus 13 Metern unten links zur Vorentscheidung ein.

Trotz des deutlichen Rückstandes versuchte Darmstadt das Comeback: Tim Skarke und Matthias Bader verzogen knapp (70./71.). Die Gäste lauerten nun auf Konter und überließen den "Lilien" die Spielkontrolle. Die Hausherren probierten auch in der Schlussphase alles, konnten die zweitbeste Defensive der 2. Bundesliga aber nicht mehr überwinden.

Darmstadt auf St. Pauli, Schalke gegen Werder

Darmstadt spielt am kommenden Spieltag bei, Tabellen-Dritten St. Pauli (Samstag, 20.30 Uhr). Schalke empfängt Werder Bremen zum absoluten Spitzenspiel Erster gegen Zweiter (Samstag, 13.30 Uhr).

