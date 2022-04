Am Samstagmittag (09.04.2022) trennten sich die zwei Nordklubs am Ende leistungsgerecht mit 1:1 (1:0), in der Tabelle bedeutet das, dass Werder die Tabellenführung wieder abgeben muss. Daniel-Kofi Kyereh (43. Minute) traf zur Führung für St. Pauli, Niclas Füllkrug glich für Werder aus (58.).

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gastgeber, St. Pauli war aktiver, genauer und zielstrebiger. Die ganz große Torchance spielten die "Kiezkicker" sich aber zunächst noch nicht heraus. Nach zwanzig Minuten hatte Werder die anfänglichen Probleme abgeschüttelt und fand besser ins Spiel.