Der St. Pauli gewann am Freitagabend (18.03.2022) zum Auftakt des 27. Spieltags mit 1:0. Daniel-Kofi Kyereh erzielte das Siegtor (67.) für die Hamburger, die nach dem zehnten Heimsieg im 13. Spiel am Millerntor weiter alle Chancen auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga haben.

St. Pauli vorerst an der Tabellenspitze

St. Pauli übernahm mit 51 Punkten vorerst die Tabellenspitze, doch Darmstadt und Werder Bremen (jeweils 48 Punkte) können in ihren Spielen am Wochenende nachziehen. Heidenheim bleibt bei 42 Punkten stehen und verpasste die Chance, den Rückstand auf die Aufstiegsränge zu verkürzen.